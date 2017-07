V akciji 'Ustavi se!' od začetka junija zbrali že več kot 450.000 minut

Z Zavoda MedOver.net so sporočili, da se je v spletni zgodbi 'Ustavi se!' od začetka junija nabralo že 450.682 minut. To je približno petina do ciljnih 2.065.895 minut, kolikor je bilo Slovencev 1. januarja letos, in prav toliko jih nameravajo zbrati do 29. septembra 2017. V sodelovanju z gospodarskimi partnerji kot sta Mercator in Perutnina Ptuj, so pričeli izvajati tudi aktivnosti, s katerimi opozarjajo na prehiter tempo življenja in ljudi spodbujajo k razmisleku o priložnostih za izboljšanje kakovosti bivanja.

"Akcija Ustavi se! se počasi pričenja vpletati v vse pore družbe, postaja sinonim za razmislek, kaj si želimo in kako bomo svoje želje tudi uresničili. Ljudje se zavedamo, da si sami krojimo svojo pot, a včasih nas tok življenja odnese v nesluteno smer, ne da bi se tega sploh zavedali. Sporočilo akcije Ustavi se! je, da za spremembe nikoli ni prepozno. Če se ustavimo danes, bomo s tem vplivali na boljši jutri. To nam dokazujejo tudi zgodbe življenja, ki jih vsak dan prejemamo od ljudi," je povedala Anja Vogrič, soustvarjalka akcije in povezovalka zgodb.

Spletna akcija 'Ustavi se!' simbolično zbira minute za počitek in opozarja na izgorevanje. (Foto: Thinkstock)

Akcija opozarja na problematiko izgorelosti preobremenjene družbe

Raziskovalci so izgorelost v preteklosti povezovali predvsem s poklicnimi preobremenitvami, pretežno značilnimi za ljudi, ki svoje osebno življenje podrejajo delu. Prve študije so sicer opravili predvsem na poklicnih skupinah, ki so vezane na nudenje pomoči ljudem, kasnejše študije pa so pokazale, da so ogroženi prav vsi poklici. Še več, raziskave poudarjajo, da lahko pride do sindroma izgorelosti tudi zaradi neustreznih, izčrpavajočih odnosov na drugih področjih in ne samo na delovnem mestu.

Do t.i. 'domače' izgorelosti lahko privedejo neizpolnjeni partnerski odnosi, pretirana skrb za otroke, ostarele in bolne starše ali preobsežne gospodinjske preobremenitve. "Dandanes, ko dajemo velik poudarek na učinkovitost, produktivnost in delovanje, pogosto pozabljamo, da potrebujemo tudi počitek, čas, ko se ustavimo, sprostimo in zabavamo," je pojasnila Daniela Fiket, psihiatrinja in moderatorka foruma Psihiatrija na Med.Over.net. "Izgorelost je stanje telesne, duševne in čustvene izčrpanosti, ki nam onemogoča normalno delovanje na različnih področjih. Prvi znak izgorevanja je izčrpanost, ki ne izzveni po dobrem spancu, hkrati pa se nam lahko pojavi vrsta različnih psihičnih in telesnih simptomov, kot so tesnoba, depresija, nespečnost, nemir, telesne bolečine in drugo. Pomembno je, da izgorelost pravočasno prepoznamo, saj samo na ta način lahko ukrepamo," še dodaja Fiketova.

Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja, dobrodelnosti in drugih aktivnosti

Medgeneracijsko akcijo 'Ustavi se!' podpirajo in sooblikujejo tudi gospodarski partnerji s področja gospodarstva, ki se zavedajo pomena iskanja ravnotežja med prostim časom in vsakodnevnimi obveznostmi. Med sta zelo aktivna Mercator in Perutnina Ptuj.

"V prvem delu akcije Ustavi.se je naš motiv medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Vsakdo od nas, ki je tako srečen, da še lahko obiskuje svoji babici in dedka, vsakdo, ki se veseli vnučkov, vsakdo, ki se zaveda, da smo vsi enkrat bili otroci in, če bo sreča dala, bomo vsi enkrat stari, se morda premalokrat zave, kako pomembne so vezi med generacijami," je dejal Gregor Rajšp, direktor sektorja za menedžment človeških virov in organizacije iz družbe Mercator. Simbolične minute tam zbirajo prek aktivnosti na družbenih omrežjih, kasneje pa jih bodo izkoristili za dobra dela v domu za starejše in za druge Mercatorjeve zaposlene.

V akciji 'Ustavi se!' sodeluje tudi Perutnina Ptuj, ki se je v okviru akcije povezala z Društvom prijateljev mladine Ptuj in jim bo ob zaključku aktivnosti, ki se že odvijajo na njihovih družbenih omrežjih, organizirala družabni piknik. "Člani društva prijateljev mladine Ptuj smo prostovoljci, ki se znamo v življenju tudi ustaviti, želimo pa si, da bi za to motivirali tudi našo ciljno publiko, to so otroci, ki obiskujejo vrtec ali učenci prve in druge triade osnovne šole, skupaj z njihovimi starši in drugimi družinskimi člani. Želimo si, da bi se ljudje ustavili od vsakodnevnega hitenja ter si vzeli čas za družino. Naše prireditve so za otroke vedno brezplačne, za starše le izjemoma niso. Perutnina Ptuj nam s podaritvijo piknika za člane, prostovoljce društva prijateljev mladine Ptuj sporoča, da so opazili in nagradili naš trud. Tokrat se bomo mi ustavili z njihovo pomočjo. Hvala jim za to," se je v sporočilu za javnost Zavoda Med.Over.net, v imenu Društva prijateljev mladine Ptuj, zahvalila Urška Vučak .

Minute na števcu rastejo iz dneva v dan

Ambasadorka akcije in Jungian Coaching strokovnjakinja Jasna Knez je povzela smisel akcije: "Ustaviti se, pravzaprav pomeni slišati sebe. Reči 'stop' balastu. Si dovoliti, da otrok v nas spregovori na glas. Nam pove, kaj čuti in kaj potrebuje, tukaj in zdaj. Življenje, v katerem drvimo s polno hitrostjo nam namreč jemlje bistvo našega obstoja. Biti človek in ne stroj. Zato je vsaka minuta pomembna."

Zavod Med.Over.net na simbolni ravni zbira minute, ki jih lahko podarite s klikom na spletnem mestu projekta Ustavi.se, z objavo na družbenih omrežjih, ki je označena z #ustavi se ali s sodelovanjem pri ostalih aktivnostih, ki potekajo v okviru akcije.