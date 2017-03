V Italiji zaskrbljujoč porast števila primerov ošpic

Samo v prvih treh mesecih letošnjega leta so zabeležili že več kot 700 primerov ošpic. (Foto: iStock)

Največ primerov so v zadnjem času zabeležili v pokrajinah Piemont, Lacij, Lombardia in Toskana, več kot polovica zbolelih pa je starih med 15 in 39 let. Po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje so v celotnem lanskem letu v Italiji zaznali 844 primerov ošpic, samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta pa že več kot 700. V enakem obdobju lanskega leta so zabeležili 220 primerov ošpic širom Italije.

Italijansko ministrstvo za zdravje je ob tem sporočilo, da je vzrok za tak porast v številu primerov ošpic vse večje število staršev, ki svojih otrok kljub znanstveno dokazani učinkovitosti cepiva svojih otrok ne cepijo.

Več obolelih se je okužilo v zdravstvenih ustanovah, še navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Cepljenje ponekod pogoj za vpis otroka v javni vrtec

Italija je sicer v zadnjem času, da bi omejila čedalje večji upad v precepljenosti prebivalstva, sprejela več ukrepov na tem področju. Med drugim so v več pokrajinah uzakonili pravilo, da je cepljenje tudi pogoj za vpis otroka v javni vrtec.

Italijanska ministrica za zdravje Beatrice Lorenzin je ob podatkih o številu letos zbolelih za ošpicami ugotavljala, da kljub nacionalnemu planu soočanja z okužbo z ošpicami ter dejstvu, da je cepljenje proti ošpicam močno priporočano in brezplačno, precepljenost italijanskih dvoletnikov ostaja na komaj 85 odstotkih. Najnižjo precepljenost proti ošpicam imajo na območju Bolzana (komaj 68 odstotkov), najvišjo pa v Lombardiji (92,3-odstotno). Da bi zaustavili stalno kroženje ošpic v državi, bi morala biti precepljenost 95-odstotna.

Potrebni so hitri ukrepi za zajezitev te bolezni, je poudarila Lorenzinova. Zato bodo po njenih besedah tako na nacionalni ravni kot na ravni pokrajin in regij začeli z dodatnimi aktivnostmi, da bi starše prepričali v pomen cepljenja proti ošpicam. Lorenzinova pričakuje, da se bodo za to angažirali tako v lokalnih skupnostih kot zdravstvenih ustanovah.