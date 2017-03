V največjih zdravstvenih domovih ugodnejše cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Klopi so že aktivni. (Foto: Thinkstock)

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje sodi Slovenija med najbolj ogrožene evropske države zaradi okuženih klopov. Klopni meningoencefalitis je bolezen osrednjega živčnega sistema. Okužba s tem virusom pri posamezniku lahko pusti trajne posledice, glavobole, zmanjšano sposobnost koncentracije in ohromelost. Privede pa lahko tudi do smrti. Smrtnost zaradi klopnega meningoencefalitisa se v našem okolju giblje okoli enega odstotka.

Virus se prenaša z vbodom okuženega klopa, njihova aktivnost pa se začne z začetkom toplejšega vremena. Kljub visoki verjetnosti okužbe, se za cepljenje v Sloveniji še vedno odloča premalo ljudi. Cepljenih je približno 12 odstotkov prebivalstva. Zato je nujno aktivno ozaveščanje prebivalstva in izvedba aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu stopnje precepljenosti proti tej resni bolezni.

Tveganju okužbe so izpostavljeni vsi, ki se veliko zadržujejo v naravi oziroma opravljajo aktivnosti na prostem. Zbolevajo vse starostne skupine, tudi otroci. Strokovnjaki zato priporočajo cepljenje vsem osebam od enega leta starosti naprej, še posebej pa vsem tistim, ki živijo na endemičnim območjih oziroma se veliko zadržujejo v naravi.

Za učinkovito zaščito je nujno potrebno prejetje treh odmerkov cepiva, pri čemer drugi odmerek sledi prvemu v obdobju enega meseca, tretji odmerek pa osebe prejmejo čez 6 do 12 mesecev. Poživitveni odmerki so potrebni čez tri leta, kasneje pa na pet let, da se ohrani ustrezen nivo zaščite. Po drugem odmerku je zaščita že zelo znatna, nekje med 86 in 92 odstotkov. S tretjo pa so ljudje zaščiteni več kot 90 odstotkov.

Zato ljubljanski in mariborski zdravstveni dom pripravljata cenovno ugodnejše cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Cena odmerka za otroke in odrasle je enotna in znaša 20 evrov. Akcija na šestih lokacijah Zdravstvenega doma Ljubljana poteka od danes do četrtka, ob tem vsem priporočajo, da se na cepljenje predhodno naročijo. V Mariboru pa bo akcija potekala v soboto v prostorih Zdravstvenega doma Adolfa Drolca.