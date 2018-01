Gripa je na pohodu, a vrhunec šele prihaja

Iz Splošne bolnišnice Nova Gorica so sporočili, da so zaradi "povečanega števila prehladnih obolenj in virusnih črevesnih obolenj ter zaradi preprečevanja vnosa in širjenja bolezni nove gripe" obiski omejeni na enega zdravega obiskovalca. Omejitev velja do preklica, vse obiskovalce pa prosijo, naj omejitev obiskov upoštevajo.

V bolnišnici imajo že potrjene prve primere okužbe z gripo tipa A in B, prisotni pa so tudi drugi virusi, ki so ravno tako nalezljivi in pri kroničnih bolnikih lahko povzročijo zaplete pri osnovnih boleznih, je v izjavi za medije dejala Dunja Savnik Winkler, pomočnica direktorja za strokovno-medicinske zadeve. "Ob tem tudi apeliram na starše majhnih otrok, naj le-ti raje ostanejo doma, v zaščiti pred infekti, pred prenosom okužb," je dodala.

"Če bo število okuženih naraščalo v prihodnjih tednih tako kot vsako leto, bomo začasno popolnoma prepovedali obiske v bolnišnici," je še dejala Savnik Winklerjeva.

Obiske omejili tudi v slovenjgraški bolnišnici

Zaradi povečanega števila prehladnih obolenj so od danes do preklica omejeni obiski na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Bolnike, ki se zdravijo v koroški bolnišnici, lahko obišče le ena zdrava odrasla oseba, so sporočili iz bolnišnice. Vse obiskovalce, ki so jim obiski dovoljeni, prosijo, da dosledno upoštevajo navodila.

Omejitev obiskov tudi v SB Novo mesto

Že pred tem pa so danes v Splošni bolnišnici Novo mesto obiskovalce pozvali, naj sodelujejo pri preprečevanju prenosa okužb s sezonsko gripo in drugimi sezonskimi virusi. Hkrati so omejili obisk bolnikov in opozorili na potrebne higienske ukrepe. Obiskovalce so pozvali, naj na obiske k pacientom prihajajo zdravi.

Iz novomeške bolnišnice so sporočili, da lahko bolnika v času obiskov dnevno obiščeta do največ dva zdrava obiskovalca, otroci pa naj na obiske v bolnišnico ne prihajajo.

Na otroškem oddelku obisk dovolijo le enemu od zdravih staršev, in sicer enkrat dnevno ter ves dan. Obisk dovolijo še dodatnemu zdravemu odraslemu obiskovalcu. V porodnišnici obisk porodnice in novorojenca dovolijo le najožjim svojcem, in sicer največ enemu do dvema dnevno.

Če zbolite in bi lahko imeli gripo, ostanite doma. (Foto: iStock)

V enotah intenzivne terapije obiske dovolijo le najožjim svojcem oz. enemu do dvema obiskovalcema hkrati, pri bolniku pa se lahko zadržita le 10 do 15 minut. Tamkajšnje obiske manj kot 15-letnih otrok pa dovolijo le po dogovoru z zdravnikom.

V novomeški bolnišnici so obiskovalce še pozvali, naj upoštevajo čas obiskov in da naj skrbijo za higieno rok ter higieno kašlja. Upoštevajo naj tudi morebitna dodatna navodila osebja.

Že pred dnevi so do preklica objavili prepoved obiskov na Kliničnem oddelku za nefrologijo Interne klinike UKC Ljubljana.

Konec januarja in februarja vrhunec sezone gripe

Najnovejših podatkov o tem, koliko ljudi je trenutno obolelih za gripo, še ni. Tudi sicer je natančno število obolelih za gripo težko zbrati, saj jih večina preboli gripo tako, da ne potrebuje nasvet zdravnika ali obravnave v bolnišnici.

Po podatkih NIJZ za teden od 18. do 24. decembra so virus gripe odkrili pri 13 odstotkih od več kot 300 testiranih vzorcev, pri 11 odstotkov testiranih vzorcev pa je šlo za respiratorni sincicijski virus (RSV). "Od drugih virusov, ki povzročajo okužbe dihal, so še vedno prisotni predvsem rinovirusi, adenovirusi in virusi parainfluence," so pojasnili na NIJZ.

Zaenkrat lahko zaključimo, da se je aktivnost gripe povečala in v prihodnje pričakujemo, da bo se bo aktivnost gripe še povečala, število bolnikov, ki bodo zboleli za gripo bo naraščalo. Nacionalni inštitut za javno zdravje

Več primerov gripe je običajno v drugi polovici januarja in prvi polovici februarja, zato je cepljenje še vedno priporočjivo. "Po podatkih iz cepilnih mest OE NIJZ so v letošnji sezoni do sedaj cepili več oseb kot v istem obdobju lani (13.000), kar kaže, da se je zanimanje za cepljenje proti gripi nekoliko povečalo," so sporočili iz inštituta.

Gripa je zelo nalezljiva bolezen, virus pa se hitro in enostavno širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov naših prebivalcev, kar pomeni približno 200.000 ljudi.

Gripo in njeno širjenje pa lahko preprečimo, če poskrbimo za pravilno prehrano, dovolj gibanja in se izogibamo natrpanim prostorom, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zelo učinkovito je tudi cepljenje proti gripi, s katerim zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli. Cepljenje proti gripi še posebej priporočajo starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom, osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom, nosečnicam in njihovim družinskim članom, zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe ter drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje, še svetujejo na NIJZ. Pri tem si moramo temeljito in pogosto umivati roke, pri kihanju ali kašljanju pa si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo oziroma kašljamo v rokav.