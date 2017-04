V Sloveniji prvič izvedli edinstven operativni poseg - avtologno presaditev mrežnice

Xhevat Lumi z Očesne klinike UKC Ljubljana je s svojo ekipo sredi februarja v Sloveniji prvič izvedel inovativni operativni poseg - avtologno presaditev mrežnice. Ta operacija je edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj je bilo takšnih posegov v svetu doslej opravljenih le približno 20.

Presaditev mrežnice so strokovnjaki izvedli pri bolniku z velikim foramnom makule (luknjo v rumeni pegi), ki se s standardnim operativnim pristopom ni zaprl. Makularna luknja nastane zaradi degenerativnih sprememb v steklovini ter nenormalnih vezi med steklovino in mrežnico na področju rumene pege. To lahko vodi do občutnega poslabšanja vidne ostrine, kar bistveno zmanjša kakovost življenja teh bolnikov. Nekateri izmed njih celo povsem izgubijo vid, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Xhevat Lumi je povedal: "Med operativnim posegom se del zdrave mrežnice iz periferije presadi na mesto manjkajoče mrežnice v rumeni pegi. V nasprotju z dosedanjimi razmišljanji, namreč da se mrežnica kot živčno tkivo ne da presaditi, te začetne izkušnje kažejo, da se presajena mrežnica čez čas vendar zaraste in integrira v novem okolju ter postopoma prevzema svojo funkcijo. Danes, dober mesec po operaciji, so rezultati zelo obetavni. Prej popolnoma odprta makularna luknja je sedaj s pomočjo presadka mrežnice zaprta. Prišlo je že tudi do rahlega izboljšanja vidne ostrine operiranega bolnika."

Slike očesnega ozadja (zgoraj) in OCT (spodaj) bolnika po operativnem posegu. Tretja slika v nizu kaže stanje pred operativnim posegom. (Foto: UKC Ljubljana)

Avtologna presaditev mrežnice velja za izjemen pionirski poseg. Ob tem predstavlja tudi velik medicinski dosežek tako za UKC Ljubljana kot našo državo Slovenijo nasploh. Hkrati pomeni pomemben doprinos k napredku oftalmološke stroke. Je nova, obetavna oblika zdravljenja, ki vliva upanje številnim bolnikom z makularnimi spremembami, pri katerih druge metode zdravljenja niso bile uspešne, pravijo v naši največji bolnišnici.

Asist. mag. Xhevat Lumi, dr. med., ki je izvedel ta poseg, kot vitreoretinalni kirurg na Očesni kliniki UKC Ljubljana deluje že več kot 20 let, od leta 2008 tudi kot vodja Oddelka za kirurgijo na Očesni kliniki. S pomočjo svojih bogatih izkušenj opravlja najzahtevnejše kirurške posege sprednjega in zadnjega očesnega segmenta ter oskrbo težjih očesnih poškodb, so še sporočili z UKC.

V ekipi, ki je izvedla presaditev, so bili še asistentka Polona Zaletel Benda, inštrumentarka Erika Jakulin in anesteziološka ekipa.