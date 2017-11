V Srbiji in na Kosovu več kot 120 primerov ošpic

V Srbiji in na Kosovu so v zadnjem mesecu in pol zabeležili 121 primerov ošpic, je danes sporočil srbski inštitut za javno zdravje. Epidemijo zaradi ošpic so razglasili v srbskih enklavah na Kosovu, Beogradu, Bujanovcu in Kraljevu.

Kot so sporočili z omenjenega inštituta, je bila najmlajša obolela oseba stara tri mesece, najstarejša pa 48 let. Največ obolelih pa je bilo v starostni skupini do pet let in nad 20 let.

Večina obolelih, 91 odstotkov, je bila necepljenih, nepopolno cepljenih ali pa njihov status cepljenja ni bil znan. Pri osmih obolelih je prišlo do težjih zapletov, in sicer do pljučnice.

V Srbiji intenzivno izvajajo cepljenje otrok, starih od enega do 14 let. (Foto: Thinkstock)

Epidemijo so 23. oktobra razglasili na Kosovu, kjer so zabeležili 100 primerov, v Beogradu šest, v Bujanovcu dva in v Kraljevu 13.

V Srbiji zaradi izbruha ošpic intenzivno izvajajo cepljenje vseh necepljenih ali nepopolno cepljenih oseb, starih od 12 mesecev do 14 let.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, s kužnimi kapljicami, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe pri kašljanju, kihanju, redkeje pa s posrednim prenosom preko sveže onesnaženih predmetov. Bolnik, ki je okužen z ošpicami, je kužen štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po njegovem pojavu.