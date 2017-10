V središču rožnatega oktobra kakovost življenja po zdravljenju raka dojk

V središču letošnjega rožnatega oktobra, svetovnega meseca ozaveščanja o raku dojk, bo pomen kakovosti življenja tako za manjše tveganje za bolezen kot tudi za ženske, ki so zbolele. Številne aktivnosti in dogodki bodo izpostavljali zdravo prehrano, ustrezno telesno aktivnost, pozitivno naravnanost in pomen rednega mesečnega samopregledovanja.

Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna, ki letos praznuje 20 let, opozarja, da telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojk in drugih vrst raka. V oktobru organizirajo več netekmovalnih humanitarnih tekov pod skupnim imenom Tek in hoja za upanje, ki so namenjeni gibanju in druženju.

V četrtek bodo že tretje leto zapored v rožnate pletenine oblekli drevesa v Parku Zvezda v Ljubljani in mimoidoče opozorili, da rak lahko prizadene vsakogar. V akcijo pletenja in kvačkanja pletenin so se vključile ženske iz vse Slovenije, drevesa pa bodo v rožnato oblekli poleg Ljubljane tudi v več kot 60 občinah po Sloveniji.

V okviru rožnatega oktobra bodo reprezentančna nogometna tekma med Slovenijo in Škotsko v Ljubljani in nekatere druge športne prireditve, konec oktobra pa bo v Ljubljani vseevropska konferenca evropske zveze Europa Donna, ki se je bo udeležilo več kot 200 predstavnic iz 47 članic te zveze.

Z današnjim dnem se začenja tudi SMS akcija, v kateri lahko uporabniki pošljejo na številko 1919 SMS sporočilo s ključno besedo POGUMNA ali POGUMNA5 in prispevajo en ali pet evrov za združenje Europa Donna, ki bo z zbranimi sredstvi nadaljevalo osveščanje o raku dojk in drugih ženskih rakih.

V Sloveniji za rakom dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto zboli 1300 žensk, moških pa približno deset. Letno za rakom dojk umre skoraj 400 žensk in pet moških.