V tujini se že osredotočajo na srečo zaposlenih. Kako pa je v Sloveniji?

Danes večino časa preživimo na delovnem mestu, zato je pomembno, da imamo tu zdravo in varno okolje. A ne le to, v tujini se vse bolj osredotočajo tudi na srečo zaposlenih. V Dubaju so denimo postavili celo ministra za srečo. V ameriški kliniki Mayo pa ustvarjajo programe za bolj zadovoljne in zdrave zaposlene. In kako je s tem v Sloveniji?