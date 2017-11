V zakonu se vam lahko zmeša, a pomaga proti demenci

Kljub temu, da so lahko odnosi kdaj napeti, pa skupno življenje zmanjšuje možnost za demenco. (Foto: iStock)

Britanski raziskovalci so ugotovili, da samsko življenje poveča možnost alzheimerjeve bolezni in drugih vrst demence za 40 odstotkov. Prav tako se povečajo možnosti za bolezen za vdovce po dolgotrajni zvezi – za 20 odstotkov. Zanimivo pa, da tisti, ki so se ločili v starih letih, niso imeli povišane možnosti razvoja demence.

V študiji so enako obravnavali tako formalno poročene kot neporočene pare; pomembno je bilo predvsem skupno življenje, je povedal vodja raziskave Andrew Sommerlad iz londonskega univerzitetnega kolidža (UCL), ki so jo objavili v znanstveni reviji Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

V raziskavi so uporabili podatke 15 prejšnjih študij skupno 812.000 posameznikov iz več držav. Večina jih je bila sicer iz Švedske, pa tudi iz Francije, Nemčije, Kitajske, Japonske, ZDA in Brazilije. Rezultati so pokazali, da ni večjih odstopanj med različnimi državami.

Ker je bila metodologija študije opazovalna, znanstveniki niso mogli ponuditi jasnih vzrokov, zakaj so rezultati takšni, kot so. Se pa ponujajo vsaj tri medsebojno kompatibilne razlage, je povedal Sommerlad. "Gre za bolj zdrav način življenja – boljšo skrb za fizično zdravje, prehrano, razgibavanje – pa tudi za družbeno stimulacijo, ko imaš partnerja za pogovor," je povedal.

Prve raziskave so pokazale, da ljudje, ki živijo sami, umirajo mlajši, hitreje podležejo, če zbolijo za rakom in so tudi sicer slabšega zdravja. Še večja pa je "razlika v demenci", zaradi česar raziskovalci menijo, da ima življenje z nekom neposredne dobrobiti tudi za možgane.

Drugi faktor je lahko izjemen stres, ki pride z izgubo dolgoletnega partnerja, kar očitno vpliva na nevrone v hipokampusu, kjer so glavni živčni centri za spomin, učenje in čustva. To bi lahko pojasnilo to, da imajo ovdoveli večjo možnost razvoja demence, ne pa tudi ločeni, menijo raziskovalci.

Nenazadnje pa obstaja tudi možnost, da imajo nekateri, ki niso poročeni – še posebej v družbah, kjer je skupno življenje prevladujoča norma – že tudi sicer kognitivne težave.

Znanstveniki se bodo zdaj usmerili v raziskave, kako te rezultate prevesti v strategije za preprečevanje demence.