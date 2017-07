Vatikanska bolnišnica pripravljena sprejeti Charlieja, v Londonu pravijo, da to ni možno

Starša ne želita obupati nad zdravljenjem Charlieja. (Foto: AP)

Predsednica uprave vatikanske pediatrične bolnišnice Bambino Gesu Mariella Enoc je sporočila, da so se obrnili na Great Ormond Street Hospital iz Londona, kjer se zdravi Charlie Gard. Direktorja bolnišnice so povprašali po tem, kje je 10-mesečni bolnik nastanjen. S tem so želeli ugotoviti, ali zdravstveno stanje Charlieja dovoljuje, da bi ga premestili v vatikansko bolnišnico. "Vemo, da gre za brezupen primer in očitno ni učinkovitega zdravljenja," je dejala Enocova, a dodala, da želijo "zaščititi človeško življenje".

Iz londonske bolnišnice so se zahvalili za zanimanje in odgovorili, da bi bila premestitev Charlieja nemogoča iz pravnega vidika.

Bolnišnica je pred tem stopila tudi v stik s Charliejevo mamo Connie Yates. Vatikanska bolnišnica je ponudila, da bi Charlieja ohranila pri življenju in staršema omogočila, da sama odločita, kdaj bosta odnehala in ga odklopila z naprav.

Evropsko sodišče za človekove pravice je prejšnji teden odločilo, da bolnišnica lahko preneha z umetnim vzdrževanjem življenja. Otrok je v intenzivni enoti od oktobra. Bolnišnica naj bi otroka z naprav odklopila v petek.

Desetmesečni Charlie ima redko neozdravljivo bolezen, sindrom izločanja mitohondrijske DNK, ki privede do oslabljenih mišic, poškodb organov in drugih zapletov.

Starša Chris Gard in Connie Yates bojujeta bitko, da bi dečka odpustili iz bolnišnice, saj ga želita odpeljati na poskusno zdravljenje v ZDA.

Otrokova nesrečna usoda je pritegnila pozornost papeža Frančiščka in ameriškega predsednika Donalda Trumpa.