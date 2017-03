Več kot 180.000 Slovencev naj bi imelo težave s slabšim delovanjem ledvic, pa tega morda niti ne vedo

Letošnji svetovni dan ledvic, 9. marec, bo posvečen opozarjanju na večjo verjetnost nastanka kronične ledvične bolezni pri ljudeh s prekomerno telesno težo. Z zgodnjim odkrivanjem lahko upočasnimo ali zaustavimo napredovanje ledvične bolezni in preprečimo ledvično odpoved, so izpostavili na spletni strani, posvečeni svetovnemu dnevu ledvic.

Ledvice imajo obliko fižola. V dolžino merijo okrog deset centimetrov, široke so šest centimetrov in debele štiri centimetre. Tehtajo med 150 in 170 gramov, njihova osnovna funkcija pa je čiščenje krvi. (Foto: Thinkstock)

Kronično ledvično bolezen ima več kot 180.000 odraslih Slovencev

Po ocenah naj bi imelo med sicer zdravim odraslim prebivalstvom vsaj deset odstotkov ljudi kronično ledvično bolezen, ki pa je pogosto še neodkrita. Za Slovenijo to pomeni, da naj bi imelo več kot 180.000 ljudi težave s slabšim delovanjem ledvic, pa tega morda niti ne vedo.

Glavni vzroki za nastanek kronične ledvične bolezni so sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni, je povedala koordinatorka aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic iz Slovenskega nefrološkega društva Jelka Lindič. V Sloveniji ima to bolezen več kot 180.000 odraslih ljudi, več kot 2000 pa se jih zaradi odpovedi ledvic zdravi z dializo ali presaditvijo ledvice, so zapisali na spletni strani svetovnega dneva ledvic.

Debelost močno povečuje tveganje za nastanek in napredovanje kronične ledvične bolezni, je v glasilu zdravniške zbornice ISIS poudaril Radovan Hojs. Ledvična okvara je prisotna pri več kot 80 odstotkih debelih ljudi, je povedala Lindičeva in to pripisala dejstvu, da debelost preobremenjuje ledvice ali pa vpliva na nastanek visokega krvnega tlaka ali sladkorno bolezen, kar okvari tudi ledvice.

Pomembno je pravočasno odkrivanje bolezni

Namen svetovnega dneva ledvic je ozaveščanje o kroničnih ledvičnih boleznih, s tem pa zaustaviti epidemijo te bolezni v razvitem svetu in zmanjšati veliko umrljivost, ki jo povzroča, je pojasnila koordinatorka za marketing Mojca Lorenčič iz Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Letos opozarjajo predvsem na to, da je debelost pomemben dejavnik za nastanek ledvične bolezni.

Ledvičnim boleznim se lahko izognemo z zdravim načinom življenja, ki vključuje redno telesno dejavnost, zdravo prehrano in zadostno količino spanca. Izogibati se moramo soli in sladkorju, jesti veliko sadja in zelenjave in piti zadostne količine vode.

Po besedah Lindičeve želijo poudariti še, da lahko zgodaj odkrito ledvično bolezen uspešno zdravimo in v večini primerov preprečimo dokončno ledvično odpoved, z ohranjanjem zdravja ledvic pa skrbimo tudi za svoje srce.

Brezplačna testiranja na več lokacijah, v šolah številne delavnice

Da bi se o zdravju svojih ledvic lahko prepričalo več ljudi, Zveza društev ledvičnih bolnikov, Slovensko nefrološko društvo in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji za četrtek pripravljajo aktivnosti po vsej državi, v večini zdravstvenih domov, bolnišnic in večjih trgovskih centrov. Tam vam bodo brezplačno izmerili krvni tlak in obseg pasu ter testirali urin.

V vseh slovenskih regijah bodo tudi informativne točke, kjer se lahko poučite o delovanju, zdravju in okvarah ledvic. Na spletni strani svetovnega dneva ledvic je objavljen zemljevid s 130 lokacijami, informativnimi točkami in meritvenimi postajami, ki jih v četrtek lahko obiščete. Lindičeva je povedala, da bodo zdravstveni delavci v okviru svetovnega dneva ledvic letos učne delavnice o ledvicah in zdravem načinu življenja izvedli v 80 osnovnih šolah.

Vzporedno s porastom debelosti in sladkorne bolezni poteka tudi porast pogostosti kronične ledvične bolezni. (Foto: Thinkstock)

Z izobraževanjem želijo doseči, da bi se ljudje zavedali pomena zdravega načina življenja in dejstva, da je treba okvare ledvic aktivno iskati, je povedala Lindičeva. Po njenih besedah je za kronično ledvično bolezen namreč značilno, da posameznik dolgo nima nobenih opaznih težav, ampak se šele, ko so ledvice zelo bolne, pojavijo povišan krvni tlak, zmanjša se količina urina, ta pa se peni.

Ledvice so čistilni stroj telesa

Poleg tega, da odvajajo odpadne snovi in odvečno tekočino iz telesa, ledvice uravnavajo in vzdržujejo normalno sestavo telesnih tekočin. Pomembno vlogo imajo tudi pri nadzoru krvnega tlaka, pomagajo vzdrževati zdrave kosti in tvoriti rdeča krvna telesca.

Podobno kot srce in pljuča tudi ledvice sodijo med najpomembnejše človeške organe. Vsak človek ima dve ledvici, človeško telo pa lahko povsem normalno deluje že z eno zdravo ledvico, navajajo na spletni strani svetovnega dneva ledvic. Ledvice imajo obliko fižola. V dolžino merijo okrog deset centimetrov, široke so šest centimetrov in debele štiri centimetre. Tehtajo med 150 in 170 gramov, njihova osnovna funkcija pa je čiščenje krvi. Ledvice so torej čistilni stroj telesa, ki odstranjuje odpadne snovi tako, da prečistijo kri in tvorijo seč. V ledvicah odraslega se dnevno filtrira približno 150 do 170 litrov krvi, kar pomeni, da ledvice vsak dan to našo življenjsko tekočino očistijo kar 50-krat.

Držite se teh osem zlatih pravil za zdravje ledvic:

--> Ohranjajte dobro telesno kondicijo in bodite fizično aktivni.

--> Redno nadzorujte raven sladkorja v krvi.

--> Redno nadzorujte višino krvnega tlaka.

--> Jejte zdravo manj slano hrano in skrbite za ustrezno telesno težo.

--> Zaužijte ustrezno količino tekočine.

--> Ne kadite.

--> Bodite zmerni pri uporabi zdravil, ki so na voljo brez recepta

--> Opravite pregled delovanja ledvic, če sodite v katero od naslednjih rizičnih skupin: imate sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, imate prekomerno telesno težo, imajo kdo od vaših svojcev kronično ledvično bolezen.