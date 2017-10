Več kot polovica na novo odobrenih zdravil proti raku ni učinkovitih, kaže nova evropska raziskava

Študija, ki so jo objavili v strokovni publikaciji BMJ, je pokazala, da večina novih zdravil proti raku ne prinaša klinično pomembnih prednosti za onkološke bolnike. Čas je, da evropski regulator zviša merila, preden zdravila odobri za uporabo na trgu, je ugotovitve študije pospremila urednica revije Deborah Cohen.

Skupina raziskovalcev je pregledala 68 onkoloških zdravil, ki jih je med leti 2009 in 2013 odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA). Ugotovili so, da so odobrili kar 39 zdravil proti raku (57 odstotkov vseh odobrenih), čeprav niso imeli dokazov o izboljšani preživetosti ali kakovosti življenja bolnikov.

Četudi so zdravila vplivala na večjo preživetost v primerjavi z razpoložljivimi možnostmi zdravljenja, ti rezultati niso bili klinično pomembni, so zapisali. EMA je številna zdravila denimo odobrila tudi na podlagi nedokončnih, zgodnjih rezultatov testov, iz katerih je nemogoče napovedati, ali bodo koristili bolnikom.

Izsledki raziskave so zaskrbljujoči, ker je evropski regulator odobril zdravila proti raku tudi brez jasnih dokazov o učinkovitosti. (Foto: Thinkstock)

Dražja, neučinkovita in bolj toksična zdravila

Raziskovalci se sprašujejo, zakaj regulacijski organ sploh odobri zdravila, ki bolnike po nepotrebnem izpostavlja toksičnosti in tako zmanjša kakovost življenja. Hkrati to pomeni, da bi lahko sredstva, ki jih namenjajo za ta, običajno zelo draga zdravila, namenili za podobna in cenovno bolj dostopna zdravila.

Izsledki so pomembni tudi zato, ker se evropski organi soočajo z vprašanjem, kako zmanjšati visoke stroške za onkološka zdravila. Medtem ko težko ocenimo, koliko zdravstveni sistemi res plačujejo za onkološka zdravila, saj se o cenah pogosto pogaja in odloča za zaprtimi vrati, skupni stroški za obravnavo onkoloških bolnikov rastejo, pretežno tudi na račun cen zdravil, so še zapisali pri BMJ.

EMA izsledke raziskave ni želela komentirati, saj, kot so zapisali, "ne morejo komentirati raziskave, ki je niso videli".