Velik uspeh naših kirurgov: pri dveh bolnicah uspešno popravili mitralni zaklopki na delujočem srcu

Na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana so prvič v Sloveniji pri dveh bolnicah uspešno popravili mitralni zaklopki na delujočem srcu.

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, so operacijo pod vodstvom predstojnika Tomislava Klokočovnika in ob podpori tujih zdravnikov iz Padove opravili v splošni anesteziji, pod ultrazvočno kontrolo skozi minimalni rez na prsnem košu brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka.

dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med., in dr. Andrea Colli (Foto: UKC Ljubljana)

Mitralna zaklopka je med levim preddvorom in levim prekatom in preprečuje vračanje krvi med srčnim iztisom iz levega prekata v levi preddvor, so pojasnili na UKC. Kadar je mitralna zaklopka iz kakršnegakoli razloga okvarjena, pušča (regurgitacija), in jo je zato treba popraviti.

"Puščanje mitralne zaklopke že vrsto let uspešno kirurško zdravimo ob podpori zunajtelesnega krvnega obtoka, kjer srce ustavimo. Avgusta 2016 so naši kardiologi popravili puščanje mitralne zaklopke (perkutana vstavitev mitral clipa skozi veno v dimljah), vendar tovrsten poseg ne pripelje do popolnega funkcionalnega stanja zaklopke in je primeren le za starejše bolnike. Pri tokratnih bolnicah pa smo na delujočem srcu brez zunajtelesnega krvnega obtoka skozi minimalni rez v predelu levega prsnega koša (dolžine prib. 5 cm) popravili zaklopki (implantacija neochord) v popolno funkcionalno stanje," so zapisali.

Vstavitev umetnih hord pod ultrazvočno dvo- in tridimenzionalno kontrolo. (Foto: UKC Ljubljana)

Pri operaciji je nujen multidisciplinaren pristop, saj poseg opravijo v splošni anesteziji in strogo ultrazvočno kontrolo z dvodimenzionalno in tridimenzionalno sliko, s čimer si prikažejo natančno mesto, kje je treba všiti nov podporni aparat mitralne zaklopke (neochorde).



Po svetu so do zdaj naredili le približno 160 takih posegov. Lahko ga bodo izvajali v vseh starostnih obdobjih, razen pri otrocih. Tako bodo skrajšali okrevanje po posegu in čas hospitalizacije.

Pri operaciji so sodelovali Tomislav Klokočovnik, Andrea Colli (kirurg), Matija Jelenc (kirurg), Katja Ažman Juvan (kardiologinja), Giorgio Pittarello (anesteziolog), Goran Mievski (anesteziolog), Hanna Hollan (anesteziologinja) ter medicinski sestri Magdalena Hrovat in Mateja Pušnik.