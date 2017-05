Velik uspeh slovenskih kirurgov: njihova rekonstrukcija dojk uvrščena med najboljše tehnike na svetu

Slovenski kirurgi so prvi na svetu izvedli mikrokirurško tehniko rekonstrukcije dojk s 3D modelom, ki je uvrščena med najboljše rekonstrukcijske tehnike dojke. Postopek je vodil predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana Uroš Ahčan, sam postopek pa je objavljen v najuglednejši knjigi Flaps and Reconstructive Surgery (Režnji in rekonstrukcijska kirurga) avtorjev Fuchan Weija in Samirja Mardinija.

Vsaka ženska, ki je zaradi raka po operaciji ostala brez dojke, ima pravico do rekonstrukcije. (Foto: Thinkstock)

V vabilu na predstavitev tehnike so zapisali, da se sicer razvoj kirurških tehnik in možnosti za pacientke še nadaljuje. Na današnji novinarski konferenci, ki jo bomo prenašali tudi na 24ur.com ob 11. uri, bodo predstavili možnosti genskega testiranja, preventivne odstranitve dojk in rekonstrukcije pri pacientkah z gensko mutacijo, in sicer s kratkimi video posnetki najnovejših tehnik.

Vsaka bolnica ima pravico do rekonstrukcije dojke

Po ocenah se več kot polovica bolnic odloči za rekonstrukcijo. Na Kliničnem oddelku za plastično kirurgijo in opekline v UKC Ljubljana so pred petimi leti opravili okoli 150 operacij, v letu 2016 pa že 330.

Vsaka ženska, ki je zaradi raka po operaciji ostala brez dojke, ima pravico do rekonstrukcije. Ta je skoraj vselej mogoča, zato se bolnice vedno pogosteje odločajo zanjo.

Zakaj rekonstrukcija dojke? Ker ima izjemen pomen za ohranitev pozitivne samopodobe bolnice, prav tako je pomembna tudi iz estetskih razlogov. Zdravljenje raka na dojkah je močno napredovalo, žal pa operativni poseg še vedno pomenil fizično pohabljenje operiranih bolnic, ki med drugim povzroča tudi kronične bolečine. Posledice pa odstranitev dojke pusti tudi na psihi bolnice, navajajo v brošuri Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Zato skušajo z rekonstrukcijo dojke estetski kirurgi odpraviti estetsko motnjo, vzpostaviti telesno celovitost in izboljšati psihološko stanje bolnice ter kakovost njenega življenja.

Rak dojke je sicer najpogostejši rak pri ženskah, vsako leto v Sloveniji za to vrsto raka zboli več kot 1200 žensk, pa tudi šest do 10 moških. Izjemno pomembno je vsakomesečno samopregledovanje ter udeleževanje slikanj v okviru preventivnega presejalnega programa Dora. Na območjih, kjer Dora še ni razširjena, imajo ženske pravico do mamografije vsaki dve leti.

Obstajata dva tipa rekonstrukcije, in sicer avtologna rekonstrukcija, kjer lahko za oblikovanje nove dojke uporabimo del lastnega tkiva, ter rekonstrukcija z umetnim materialom. Pri natančno izbranih bolnicah (mlajše bolnice z gensko mutacijo ali bolnice z začetnim stadijem bolezni, pri katerih onkolog po odstranitvi obolelega tkiva ohrani tudi bradavico in kolobar) pa lahko kirurgi napravijo tudi enostopenjsko rekonstrukcijo z vsadki, kar pomeni, da onkolog odstrani obolelo tkivo, nato pa rekonstrukcijski plastični kirurg pod veliko prsno mišico vstavi natančno izbran anatomsko oblikovan silikonski vsadek, še navajajo v brošuri Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

Kaj pa morebitne težave?

Določeno težavo z vidika rekonstrukcije lahko predstavljajo zelo suhe ali zelo debele bolnice, bolnice s pridruženimi boleznimi in kadilke. Veliko bolj kot kronološka starost bolnice sta za rekonstrukcijo pomembni njena biološka starost in psihološka pripravljenost, še navajajo v brošuri.