Virtualni izlet za bolnike z demenco

V Sloveniji je skoraj 20 odstotkov prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2060 pa naj bi jih bilo že več kot tretjina. Povečuje pa se tudi število obolelih za demenco, ki pa ne doleti le starejših. V domu starejših občanov Petra Uzarja v Tržiču so naredili prav posebno sobo za stanovalce z demenco, kjer se lahko z virtualnim vlakom odpeljejo na izlet. Tovrstna doživetja bolnike z demenco namreč pomirjajo.