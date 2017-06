Vročina se bo stopnjevala, v petek celo do 35 stopinj. Bodite previdni, zaradi pregretosti namreč tvegate vročinsko kap

Pred nami so vroči poletni dnevi, ko bodo temperature čez dan tudi nad 30 stopinj Celzija. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 27 do 30 stopinj Celzija, jutri bodo najvišje dnevne temperature od 29 do 34 stopinj Celzija, vroče in sončno pa bo tudi v sredo in četrtek. V petek pa bomo čez dan izmerili kar 35 stopinj Celzija.

V četrtek bodo popoldne nastajale vročinske nevihte, tudi v petek popoldne bo še lahko kakšna. Od sobote do torka kaže spet na bolj stabilno vreme, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma nad 30 stopinj Celzija, še napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje.

Več o tem, kakšno bo vreme v vašem kraju, na naslednji povezavi.

Vročina je lahko tudi nevarna

Medtem ko se večina poletja veseli, pa to s seboj prinaša tudi nekaj zdravstvenega tveganja, ki ga lahko z ustreznimi preventivnimi ukrepi zelo zmanjšamo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vsako leto znova pripravi cel seznam napotkov prebivalcem za ravnanje v vročini, saj lahko vročina v okolju povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva.

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. (Foto: Thinkstock)

Bolniki, starejši in otroci so najbolj ogrožene skupine

Vročina najbolj prizadene naslednje skupine prebivalstva: starejše in otroke, bolnike, še zlasti tiste z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja, osebe s socialno-ekonomskimi problemi ter osebe, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja, kot so onesnažen zrak, imajo slabše bivalne pogoje, delavce, ki delajo na prostem in prebivalce mest, kjer je vpliv visoke temperature še intenzivnejši.

Od izpuščajev do smrti zaradi vročinske kapi

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. Tako lahko dobite kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico, to je kratkotrajno izgubo zavesti ter doživete vročinsko kap.

Tako preprečimo težave

Težave, ki lahko nastanejo zaradi vročine, preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. To pa lahko naredimo na naslednje načine: ko je vroče, se umaknemo v senco ali v hladnejše prostore, zmanjšamo nastajanje toplote, torej omejimo fizično aktivnost na jutranje in večerne ure ter uživamo 'lahko hrano' in v manjših obrokih. Zelo pomembno je, da telesu omogočimo odvajanje toplote, kar naredimo s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin.

Kaj storiti, če je oseba pregreta?

Prav tako je pomembno, da v teh vročih dneh še intenzivneje pomagamo tistim ljudem, ki so zaradi vročine bolj ogroženi, ranljivejši. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri njih. V zaprtem, parkiranem vozilu nikoli ne puščamo nikogar, prav tako v primeru, da je oseba pregreta, ukrepamo po naslednjem postopku:

Bolnika umaknemo na hladno. V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč. Bolnika ves čas hladimo.

Kako se lahko sami zaščitimo?

Med 10. in 16. uro se izogibamo soncu in se umaknemo v senco ali hladnejše prostore.

Pred soncem se zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo in zaščitno sončno kremo. (Foto: Thinkstock)

Zaščitimo oči, glavo in telo

Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili (lahka in ohlapna oblačila) ter s širokospektralno zaščitno kremo s sončnim zaščitnim faktorjem t.j. SZF oziroma SPF najmanj 30 in zaščito pred UVA žarki.

Uživajmo dovolj tekočine

Verjetno ni potrebno posebej opozarjati, da je potrebno v vročini uživati večje količine vode. Hidracija je namreč zelo pomembna. Tako namreč nadomeščamo tekočino, ki jo izgubljamo v vročini. Potenje je zelo pomembno za ohlajanja telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Priporočeno je uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode - primerna temperatura je temperatura vode iz pipe. Potrebna količina tekočin je sicer odvisna od presnove, zaužite hrane, razmer v okolju, telesne aktivnosti, potenja, zdravstvenega stanja … Pri odraslem znašajo potrebe po tekočinah, ki jih zaužijemo s pijačami, približno 1,5 litra dnevno, v vročini so le-te večje - okvirno 2 litra dnevno, pri telesnem naporu pa so še višje.

Ne uživajmo pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja – te pijače povečajo odvajanje tekočine iz telesa. (Foto: Thinkstock)

Toplota slabo dene tudi živilom

V vročini se hrana hitreje pokvari, zato bodite pozorni na kakovost hrane, ki jo uživate in pravilno ravnajte s hrano.

Upoštevajte nasvete zdravnika

Zdravila shranjujte na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca ter upoštevajte vse nasvete zdravnika glede gibanja na vročini.

Preverite vremenske napoved in upoštevajte opozorila

Prav tako redno spremljajte vremenske napovedi in opozorila meteorologov.