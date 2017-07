Vročina polni urgence. Najbolj na udaru starejši, kronično bolni ter otroci

V Sloveniji in na Hrvaškem je danes vrhunec vročinskega vala, saj so napovedane temperature do 38 stopinj Celzija. Posledice izredno hude vročine so vidne tudi na urgenci v reški bolnišnici, kjer so imeli ta konec tedna zelo povečano število obiskov bolnikov, ki so zaradi vročine potrebovali nujno pomoč, prav tako hrvaški mediji poročajo, da naj bi minuli konec tedna na območju Reke zaradi vročine in zapletov umrlo šest oseb. Gre večinoma za starejše osebe in kronične bolnike. Pomoč je potrebovalo tudi veliko mladih, ki jim je na vročini postalo slabo in so poiskali zdravniško pomoč v bližnjih zdravstvenih ustanovah.

Ta konec tedna pa je bilo zelo vroče tudi pri nas, vročina pa bo vztrajala še danes in jutri, nato bo vročina začela počasi popuščati, a občutno se bo ohladilo šele za vikend. Vremenoslovci zato opozarjajo, da bo predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije velika toplotna obremenitev.

Te dni je zelo vroče, zato med drugim poskrbite za ustrezen vnos vode v telo. (Foto: Thinkstock)

Tudi pri nas več bolnikov na urgenci

Podatka, koliko bolnikov je poiskalo nujno medicinsko pomoč v Ljubljani ta konec tedna zaradi vročine, sicer nismo uspeli pridobiti, nam je pa zdravnik Splošne nujne medicinske pomoči ZD Ljubljana Primož Aplenc pojasnil, da tudi letos zaradi vročine narašča število obiskov bolnikov v urgentni ambulanti. Kot pravi, vročino težko prenašamo vsi, posebno pa so ogroženi starejši, srčni bolniki, otroci in nosečnice.

Na vprašanje, kako ravnati ob vročinskem valu, Aplenc odgovarja: "Dovolj so splošni, zdravorazumski ukrepi za zaščito pred vročino. Izogibajmo se neposredni sončni svetlobi, prostore, kjer živimo, moramo prezračiti v zgodnjih jutranjih urah (če v stanovanju nimamo klime), uživati moramo dovolj tekočine, izogibajmo se alkoholu in pretirani telesni aktivnosti."

Iz UKC Maribor so sporočili, da zaradi težav, povezanih s povišanimi temperaturami ozračja, k sreči niso beležili obiska pacientov, ki bi občutno odstopal od številk običajnih za ta letni čas.

Alkohol je lahko v vročini nevaren, saj odvaja vodo iz telesa. Prav tako je nevarna prekomerna rekreacija pri teh temperaturah, saj mišice ob aktivnosti proizvajajo toploto in se lahko telo pregreje, poleg tega izgubljamo veliko tekočine, lahko pride do vročinskega udara, ki je lahko usoden. Vročinski udar lahko doleti tudi ljudi, ki delajo na prostem in so neposredno izpostavljeni soncu.

Kako prepoznate znake vročinskega udara in kako ukrepate?

Aplenc še pojasnjuje, da so znaki vročinskega udara povišana telesna temperatura (tudi 42 ali 43 stopinj Celzija), suha in vroča koža, zmedenost, lahko tudi izguba zavesti. Takšno stanje je življenjsko ogrožajoče in je nujno, da prisotni človeka s takimi znaki takoj začnejo intenzivno hladiti z vodo ali hladnimi oblogami ter pokličejo reševalce.

Otroci ob hudi vročini potrebujejo posebno skrb

Ogrožena skupina so tudi otroci, saj njihovi centri uravnavanja toplote niso v celoti razviti. Če je otrok nezaščiten na soncu, lahko v nekaj minutah utrpi vročinski udar. Starši naj otroka varujejo pred vročino in ga ne izpostavljajo soncu, pripoveduje Aplenc in dodaja: "V slučaju pregretja moramo otroka hladiti tako, da ga zavijemo v mokro plenico ali postavimo v kopel, pri čemer mora biti temperatura vode 37 stopinj Celzija, nikakor ne nižja ali višja."

Vročine naj se varujejo bolniki, predvsem srčni bolniki, ob visokih temperaturah naj se zadržujejo v stanovanju in naj zaužijejo dovolj tekočine (koliko, jim bo svetoval zdravnik). Prav tako pazite na otroke ter se izogibajte fizičnemu naporu na prostem in se čim manj zadržujte na soncu.