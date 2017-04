Vsakodnevne sedenje za računalnikom povzroča bolečine v rokah, ramenih, vratu, križu ...

Kako preprečimo bolečine v ramenih, vratu, zatilju in križu zaradi dolgotrajnega sedenja za računalnikom v nepravilni drži? Ljudje, ki v službi veliko sedijo, uporabljajo tipkovnico in miško, ali pa tisti, ki delajo fine gibe na primer v laboratoriju ali kirurgiji imajo poleg teh bolečin tudi mravljinčaste roke in dlani. Vse te težave so posledica vsakodnevnega večurnega ponavljanja enega in istega giba.