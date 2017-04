Vsakodnevni stres vodi v utrujenost, izčrpanost in bolezen! Rešitev se skriva v naravi.

Stres je bil in bo vedno ostal med nami. Ne mine dan, da nas ne bi majhna ali večja težava pahnila v nelagodje ali v situacijo, ki nam povzroča stres. Vzroki so različni in vsak od nas se je že srečal z njimi. Pritiski in obrementve na delovnem mestu, časovna stiska, prenatrpan urnik v službi in doma, osebni ali poslovni neuspeh, finančne težave, konflikti v odnosih, težave z otroki, ločitev, bolezen in premalo spanja povzročijo stres.

Kaj se v stresni situaciji zgodi v telesu in kakšne so posledice?

Stres je reakcija celega telesa, ne le naših možganov in lahko povzroča spremembe na vseh organih ter celicah. Pri vsakem odzivu na stres se v našem telesu sprožijo biokemične spremembe kot posledica izločanja stresnih hormonov adrenalina in kortizola.

Pospeši se srčni utrip in dihanje, dvigne se krvni tlak, v mišice in možgane poleg sladkorja pride več kisika, poviša se holesterol, prebava se upočasni. Najbolj nevarni stranski proizvodi stresa so prosti radikali, izredno reaktivne molekule, ki povzročajo poškodbe celičnih membran, mitohondrijev ali genskega materiala celice - DNK.

Dolgotrajen stres vodi v utrujenost, izčrpanost in bolezen! Kadar pride do poškodbe DNK verig, pride do mutacije celice, le-ta spremeni svojo lastnost in se obnaša v nasprotju s svojo funkcijo. Številne oksidativne poškodbe celic, ki jih povzročajo prosti radikali, so lahko vzrok pogostih prehladov in resnih zdravstvenih težav kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, duševne bolezni, rak ali infarkt.

Ugledni nemški zdravnik in psiholog dr. Volker Schmiedel v svoji dolgoletni praksi priporoča in svetuje, kaj lahko sami naredimo za boljše počutje. Najpomembnejši nasveti iz njegove knjige »Izgorelost Burnout« so spodaj.

Priporoča:

Vsak dan namenite 30 minut dejavnostim, ki vas sproščajo in veselijo: knjiga, sprehodi in rekreacija v naravi, šport, gledališče, nogometna tekma, pogovor s prijateljico.

Poskrbite za dovolj počitka in spanja ter redno hodite na dopust.

Čim več se smejte, saj smeh sprošča in krepi odpornost.

Odsvetuje:

Pitje kave in kofeinskih napitkov, ki vas bodo še bolj izčrpali, naredite kofeinski post.

Prenehajte kaditi, kajenje povzroča oksidativni stres in zastruplja organizem.

Alkohol uživajte le v zmernih količinah, npr. kozarček rdečega vina ob kosilu ali malo pivo ob poletni vročini.

Kako zmanjšati škodljive posledice stresa na organizem?

Za nevtralizacijo prostih radikalov potrebuje telo naravne antioksidante, da prepreči nadaljnje poškodbe celic in organov.

Eden najmočnejših znanstveno dokazanih naravnih antioksidantov – polifenolov je Belinal®, izvleček pridobljen iz vej in lesa slovenske bele jelke. Naravni polifenoli v učinkovini Belinal® imajo poleg antioksidativne zaščite tudi vlogo pri varovanju srca in ožilja, dokazano pa pripomorejo k zniževanju krvnega sladkorja.

Prehransko dopolnilo Belinal® superior vsebuje najmočnejšo in najbolj raznoliko zmes naravnih polifenolov in vitamina C. Belinal® superior je izredno učinkovita zaščita pred oksidativnim stresom, krepi imunuski sistem in dokazano zmanjšuje utrujenost in izčrpanost.

Največ raznolikih polifenolov je v vejah slovenske bele jelke !

Polifenole proizvajajo rastline, so sekundarni metaboliti, ki jim rečemo tudi »rastlinski vitamini«. Zaradi svojih izrednih antimikrobnih in antioksidativnih lastnosti polifenoli varujejo rastline in plodove pred številnimi degenerativnimi procesi, sevanjem in poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali.

Včasih je veljalo, da je največ polifenolov v temnih sadežih kot so borovnice, robidnice, črni ribez, v zelenem čaju in zdravilnih rastlinah. Zadnje raziskave slovenskih znanstvenikov so pokazale, da se največje koncentracije polifenolnih spojin nahajajo v specifičnih delih jelke kot so veje in grče.

Belinal® se pridobiva iz rednega poseka belih jelk iz slovenskega gorskega gozda in največjega evropskega gozda izključno z vodno ekstrakcijo vej in ima Ecocert Cosmos certifikt naravne učinkovine.

Slovenski znanstveniki so odkrili unikatno učinkovino v svetovnem merilu

Ugotovili smo, da je v izvlečku vej bele jelke - Belinal® več naravnih polifenolnih učinkovin z manjšo molekularno maso, zato jih organizem hitreje absorbira, v celice prehajajo hitreje in močneje. Les, to je notranji del vej in debla brez skorje, ima pred lubjem še to prednost, da je popolnoma zaščiten pred vplivi iz okolja in ni podvržen spremembam v sestavi zaradi okoljskih dejavnikov.

Prof. dr. Borut Štrukelj je ob tem še poudaril: »Za izvleček uporabimo samo tistega od vej, ki pri rednji sečnji jelke šteje med odpadek. Z laboratorijskimi raziskavami smo ugotovili, da izvleček iz vej - lesa bele jelke, ki so ga poimenovali Belinal®, dobro zavira delovanje prebavnih encimov alfa glukozidaze in alfa amilaze, zato smo izvedli tudi interventno klinično študijo. Rezultati so presenetljivi, saj se je postprandialna glukoza po obroku znižala v povprečju za 35%.

V raziskavi se je prostovoljcem z uživanjem pripravka Belinal® superior utrujenost v 14 dneh zmanjšala za 38%

V raziskavi, ki je trajala 14 dni je sodelovalo 10 prostovoljcev, ki so uživali pripravek Belinal® superior.

Rezultati raziskave so pokazali, da se je utrujenost in izčrpanost z vsakim dnem uživanja pripravka Belinal® superior zmanjševala. Vodja raziskave dr. Peter Molek ugotavlja, da je vnos učinkovitih in raznovrstnih polifenolov, ki se nahajajo v pripravku Belinal® zelo zaželen in koristen, saj blažijo posledice oksidativnega stresa in delujejo protivnetno.

