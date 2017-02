Vse več depresivnih: strokovnjake skrbi vpliv družbenih omrežij, mladim primanjkuje življenjskih spretnosti

Število ljudi z depresijo po vsem svetu strmo narašča. Glede na študijo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je leta 2015 za njo trpelo približno 322 milijonov ljudi, kar je 4,4 odstotka svetovnega prebivalstva oz. 18 odstotkov več kot deset let poprej.

Porast gre pripisati predvsem povečanju števila prebivalstva in daljši pričakovani življenjski dobi, saj za depresijo še posebej trpijo starejši ljudje, je danes v Ženevi dejal eden od avtorjev študije Dan Chisholm.

WHO vidi največjo potrebo po ukrepanju pri mladih, ženskah pred in po porodu ter pri starejših ljudeh. "Danes so mladi pod takšnim pritiskom kot še nobena generacija pred njimi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Chisholm.

Ni pa še povsem jasno, v kolikšni meri lahko uporaba družbenih medijev prispeva k razvoju anksioznih motenj in depresije, a kot je dejal Chisholm, so zaskrbljeni. Učitelji in psihološki svetovalci v šolah morajo biti bolje izobraženi, da bi lahko prepoznali ogrožene otroke. "Šole morajo posredovati več življenjskih spretnosti, da bi se bili otroci bolj sposobni boriti s pritiskom," je še dejal.

Po vsem svetu za depresijo trpi več žensk kot moških, najbolj ogroženi pa so ljudje v starosti med 55 in 74 let. V tej starostni skupini ima depresijo 7,5 odstotka žensk in 5,5 odstotka moških. Pri skoraj enakem odstotku ljudi sicer zdravniki diagnosticirajo anksiozne motnje, še navaja WHO.