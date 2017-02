WHO predstavil seznam superbakterij, odpornih na antibiotike

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila seznam 12 družin superbakterij, odpornih na antibiotike. Ob tem je pozvala tudi k razvoju novih antibiotikov, saj bi lahko zaradi teh bakterij izbruhnile neozdravljive bolezni.

WHO je predstavil seznam superbakterij, odpornih na antibiotike. (Foto: AP)

"Seznam je bil oblikovan z namenom usmerjanja in pospeševanja raziskovanja in razvoja novih antibiotikov," so zapisali na WHO.

Družine superbakterij so razdelili v tri skupine, in sicer kritično, visoko in srednje tveganje. Med kritične, za katere je razvoj antibiotikov nujen, so uvrstili enterobakterije, med katerimi je tudi E.coli, ter bakteriji Acinetobacter in Pseudomonas. Te so najpogostejše povzročiteljice hudih okužb. Drugi dve skupini vsebujeta bakterije, ki povzročajo bolj pogoste bolezni, kot sta gonoreja in salmonela.

"Odpornost na antibiotike narašča in možnosti zdravljenja se hitro izčrpavajo. Če razvoj prepustimo delovanju trga, novi antibiotiki, ki jih najbolj potrebujemo, ne bodo razviti pravočasno," je povedala pomočnica generalne direktorice WHO Marie-Paule Kieny.