Z naravno metodo do lepe postave!

Samozavestno v poletje (Foto: deposith photos)

Zakaj prisegamo ravno na LPG storitve?

LPG je patentirana in naravna metoda, ki s pomočjo vakuma in valjev stimulira podkožno tkivo in tako učinkovito razbija nakopičeno maščobo in celulit. Po opravljeni terapiji imamo manj maščobnih oblog, manj celulita in koži povrnemo elastičnost.

LPG metoda nam omogoča, da se hujšanja in oblikovanja telesa lotimo personalizirano in fokusirano na najbolj kritičnih predelih telesa. Zaupajte svoje skrbi in negotovosti specializiranem terapevtu, da skupaj pripravita terapijo, ki bo prilagojena vašim željam in potrebam.

Terapija LPG lipomasaža (Foto: endermologie.com/en-us/)

Kako deluje?

LPG lipomasaža je 100% naravna in neinvazivna tehnika, s katero pripomoremo k izboljšanju delovanja adipocitov, ki so ključni za uravnavanje med količino proizvedene maščobe in njenim sprotnim izločanjem.

Komu je terapija namenjena?

LPG terapija je primerna za vse ženske in moške različnih starostnih skupin. Priporočljiva je tudi za ženske po porodu in v obdobju menopavze ter za moške, ki se jim nabira maščoba okoli pasu, kljub zdravemu načinu življenja.

Rezultati uporabe LPG terapij?

Z LPG tehniko se iz našega telesa izločijo: zaostala voda, toksini oz. odpadne snovi, celulit, ter zmanjšanje lokaliziranih maščobnih oblog. Pri tem se pospeši metabolizem in ustvari se novo vezivno tkivo, kar učvrsti kožo. Že po 6. obiskih se opazijo prvi rezultati, nad katerimi boste presenečeni.

Prej/potem terapija LPG (Foto: endermologie.com/en-us/)

Z zmagovito kombinacijo do opaznih in dolgoročnih rezultatov?

Da bi dosegli kar se da najboljše rezultate in le te ohranjali tudi po poletju, je najboljša kombinacija da se tega lotimo celostno. V hiši lepote NEW YOU vam ponujajo ekskluzivno kombinacijo LPG lipomasaže in vadbo na LPG Huber nihajni napravi, ki poskrbi za boljši mišični tonus.

Poleg tega sama vadba ne obremenjuje vaših organov in sklepov, tako da je primerna tudi za ženske po porodu ter starejšim osebam. Naredite nekaj zase, pri tem pa ne pozabite tudi na zdravo, uravnoteženo in lahkotnejšo prehrano, ki je še posebej priporočena v poletnih mesecih.

Kombinacija LPG lipomasaže in vadbe na LPG Huber Motion Lab (Foto: New You)

Med navdušenkami LPG storitev tudi znane osebnosti

Zadovoljna uporabnica LPG storitev je tudi znana novinarka Polona Jambrek, ki veliko da na zdrav in lep izgled ter dobro počutje.

Izjava Polone Jambrek: »Kljub temu, da se na splošno trudim, da bi živela čimbolj zdravo in aktivno, sem navdušena nad prvimi rezultati in izvedbo lpg terapij v hiši lepote NEW YOU. Najbolj sem navdušena nad izgledom moje kože, ki je že po prvih terapijah prav vidno lepega videza, bolj gladka, s tem pa seveda dodatno vpliva tudi na moje dobro počutje. Sem pa mnenja, da vse kar pride hitro, tudi hitro odide. Zdaj ko vidim rezultate, sem odločena, da s terapijami LPG nadaljujem celostno in dolgoročno.''

