Za alergika na pršice je lahko usoden losos

Lahko je usodna ena sama slana palčka, pravi mati sedemletnika. Zaradi hude alergije vadi, kako si lahko sam z injekcijo reši življenje. Ima jo tudi s seboj v šoli. Alergije so raznih oblik, pojavijo se kadarkoli v življenju, tudi na stvari, na katere nikoli nismo bili alergični. Obstajajo pa tudi navzkrižne alergije: za ljudi, ki so alergični na pršice, so lahko smrtno nevarni morski sadeži.