Začaran krog hujšanja in ponovnega rejenja

Z večkratnim ponavljanjem diet tudi poslabšamo svojo presnovo in zato so ljudje, ki večkrat znižujejo in višajo svojo težo, bolj nagnjeni k centralni zamaščenosti.



In prav ta jo-jo efekt, začaran krog hujšanja in rejenja, je okusil Vanja Gorišek, ki je za nocojšnji 24UR Inšpektor povedal svoje izkušnje.

Vse o dietah, kakšna je resnica o tabletah za hujšanje, kaj vsebujejo, kaj je s praški, pa fat-burnerji ... Kakšne diete res delujejo ... Kako veste, ali ste res predebeli ... In kako shujšati nocoj v 24UR Inšpektor.