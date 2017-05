Začenja se sezona klopov. Zaščitite se!

Klopov ni na nadmorski višini nad 1000 metrov. Najraje pa se zadržujejo v podrasti in nizkem grmičevju. Na odraslega človeka zato pridejo na višini med stopali in dimljami, potem pa po telesu iščejo najbolj primerno mesto za vbod.



Kakšne so te majhne živali, kako živijo, kako pridejo na vas, kako jih odstranite ... si lahko pogledate v zgornjem videu.



Klopom vsi ljudje niso enako privlačni - raziskave na gozdarskih delavcih so pokazale, da so imeli nekateri na leto več kot sto klopov, drugi pa nič. Kaj jih privlači in kaj odbija, še ni povsem raziskano. So pa morda del odgovora našli Švedi, ki so vojakom redno dajali česnove tablete in ugotovili, da so se klopi teh vojakov izogibali.



Kaj pa repelenti? Na trgu je veliko različnih. Nekateri vsebujejo umetno substanco, ki odganja klope, drugi pa naravne izvlečke, denimo izvlečke rastline dalmatinski bolhač, in eterična olja. A repelenti niso stoodstotna zaščita, ta zaščita je časovno omejena in tudi ne traja pri vseh ljudeh enako, pojasnjujejo strokovnjaki. Sicer pa so zlata pravila za zaščito pred klopi: če je le mogoče, hodimo po poti in ne po podrasti, oblecimo bela oblačila, hlačnice zataknimo v čevlje, srajco pa v hlače in, če je le mogoče, rokave še zatesnimo. Ko pridemo domov, se čim prej pregledamo in stuširamo. Če je klop na telesu, ga čim prej odstranimo.



