Zakaj bi morala konoplja postati vaša vsakodnevna spremljevalka?

CBD je med uporabniki po vsem svetu vedno bolj priljubljen zaradi svoje sposobnosti vplivanja na endokanabinoidni sistem, signalno omrežje v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Skrbi za uravnoteženo delovanje vseh procesov v našem telesu in mu pomaga vzpostavljati in ohranjati ravnovesje. Porušeno ravnovesje je namreč pogost vzrok za nastanek številnih bolezni sodobnega časa.

1. Stres in tesnoba

Stres je nedvomno postal eden od stalnih spremljevalcev v našem vsakdanu, s tem pa tudi eden izmed najpogostejši razlogov za tveganje za nastanek različnih obolenj. Naši predniki so stres izkusili v nevarnih in vznemirljivih situacijah, na primer, ko so iskali različne načine, kako preživeti. Nasprotno pa smo predvsem v zahodnih družbah stresu zaradi sodobnega načina življenja izpostavljeni tako rekoč ves čas.

Običajna zdravila za lajšanje kroničnega stresa in tesnobe so učinkovita le na kratek rok, žal pa lahko povzročijo tudi mnogo stranskih učinkov. Konoplja oziroma CBD pa je po drugi strani zelo učinkovita alternativa tem zdravilom, saj na povsem naraven način lahko zmanjšuje fiziološke znake stresa, kot so srčni utrip, krvni pritisk in telesna temperatura, učinkovito pa zmanjšuje tudi intenziteto ter trajanje tesnobe.

2. Nespečnost

Konopljo že dolgo uporabljajo ljudje, ki imajo težave s spanjem, na primer z nespečnostjo, in ravno v te namene se uporablja tudi CBD. Učinkovit je zato, ker podaljšuje trajanje spanca in izboljšuje sam cikel spanja, še posebej ko pride do REM faze, ko so naši možgani najbolj aktivni. Dodatna prednost njegove uporabe pa je, da lahko z njo prenehamo kadarkoli, saj za razliko od mnogih zdravil proti nespečnosti ne povzroča odvisnosti.

3. Bolečina

CBD se je izkazal za učinkovitega pomočnika tudi pri lajšanju bolečine, saj je znan kot močan analgetik, ki lajša tudi najhujše bolečine. Razlog za tem se v skriva v njegovi sposobnosti oviranja živčnih prenašalcev, ki so odgovorni za prenašanje bolečine po telesu. Hkrati ima tudi izjemne protivnetne lastnosti; vnetja so eden izmed glavnih vzrokov za nastanek različnih bolezni, možnosti za njihov nastanek pa se z vsakodnevno uporabo CBD-ja močno zmanjšajo.

4. Težave s srcem

CBD je zaradi visoke vsebnosti antioksidantov nadvse dobrodošel tudi pri lajšanju težav s srcem. Na enak način kot zdravila, ki pomagajo širiti krvne žile, namreč sprošča napetost v arterijah in s tem spodbuja večji pretok krvi do naših organov. CBD pa ne le znižuje krvni pritisk, ampak povečuje tudi srčni utrip, zaradi česar srce hitreje in bolj učinkovito črpa kri in s tem telesu zagotavlja boljši dotok kisika in hranljivih snovi.

5. Rak

Rak je verjetno ena najbolj zahrbtnih bolezni v vsej človeški zgodovini. Kljub temu, da poleg običajnih zdravil, ki jih zdravniki predpišejo ob zdravljenju, obstaja kar nekaj naravnih alternativ, pa vse niso učinkovite oziroma ne koristijo na dolgi rok. V nasprotju z njimi ima CBD vrsto pozitivnih učinkov, ki lahko telesu dolgoročno lahko pomagajo okrevati za to boleznijo. CBD ima močan zaviralni učinek na tumorne celice, saj zavira množenje rakavih celic, obenem pa blaži stranske učinke kemoterapije.

6. Težave s kožo

Še ena izmed tegob sodobnega časa, ki lahko močno zmanjšajo kvaliteto življenja. Na srečo tudi tukaj lahko na pomoč priskoči konoplja. Konopljino olje ima zaradi vsebnosti omega-3 in omega-6 maščobnih kislin podobno zgradbo kot kožni lipidi, zato pomirja in deluje kot naravni vlažilec ter povečuje elastičnost kože – pomaga predvsem ljudem s suho, utrujeno ali dehidrirano kožo.

Koristi lahko tudi pri zdravljenju aken, saj naj bi zmanjšal lipidno proizvodnjo lojnic v koži. Ko so lipidi ovirani, namreč ne morejo proizvajati olja, manj olja pa pomeni tudi manj aken. CBD ima tudi protivnetne učinke, kar je še posebej v pomoč pri razdraženi koži in raznih dermatitisih ter luskavici.

Kako izbrati pravi odmerek CBD-ja?

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Slednja sta namreč odvisna od težav in potreb vsakega posameznika, splošno pravilo pa je, da višje osebe in osebe z več kilogrami običajno potrebujejo višji odmerek od oseb manjše rasti in oseb z manj kilogrami.

Lahko se ga uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, vendar se pred uporabo posvetujte tudi z osebnim zdravnikom, saj lahko v nekaterih primerih poveča učinkovitost zdravil.

Nekaj osnovnih napotkov za izbiro odmerka CBD-ja pa si lahko preberete TUKAJ >>

Izkušnje uporabnikov

Milan, 67 let, upokojeni avtomehanik

»Želodčne težave so bile moj zvesti spremljevalec vrsto let, za nameček pa sem pred dvema letoma dobil še rano na želodcu. Ker sem prebral, da so lahko eden izmed možnih vzrokov za to tudi razna zdravila, sem se odločil poiskati čim bolj naravno pomoč. Od bivšega sodelavca sem izvedel za CBD olje, ki je njemu sicer pomagalo pri drugih težavah, a sem izvedel, da naj bi pomagalo tudi pri želodčnih težavah. Odkar jemljem 10 % CBD olje, so veliko redkejše.«

Katjuša, 43 let, frizerka

»Pred dobrimi petimi leti sem odkrila, da imam sladkorno bolezen, saj so se mi pričeli pojavljati tipični simptomi – neprestana utrujenost, žeja in lakota. Vse od začetka sem bolezen uspešno krotila, vendar me je moje zdravstveno stanje precej potrlo in vsem dotedanjim težavam se je pridružila še depresija. Ker nisem želela jemati antidepresivov, sem iskala bolj naravno rešitev. Odkar sem odkrila 15 % CBD olje, se mi je povrnila ljubezen do življenja, pa še sladkorna bolezen je postala bolj obvladljiva.«

Vanja, 28 let, čistilka

»Že od nekdaj sem po naravi oseba, ki se rada drži zase, v družbi drugih ljudi se namreč počutim zelo nelagodno. Imam socialno fobijo, vrsto anksiozne motnje, ki sprva ni bila zelo izrazita, ob vstopu v puberteto oziroma srednjo šolo pa se je pričelo moje stanje poslabševati. Bilo je že tako hudo, da sem morala redno obiskovati psihiatra; vse dokler nisem odkrila konopljinega olja. 15 % CBD olje uporabljam približno 2 meseca in že opažam pozitivne spremembe – sem manj nervozna in bolje spim, posledično pa imam tudi več energije.«

Je legalno?

