Zakaj bi morala konoplja postati vaša vsakodnevna spremljevalka?

Revolucionarno odkritje, ki spreminja svet

Verjetno se vam poraja vprašanje, kako je konopljo mogoče vključiti v vsakodnevno prehrano, ko pa so njeni psihoaktivni učinki splošno znani. Skrivnost se skriva kanabidiolu (CBD-ju), enemu najbolj zastopanih kanabinoidov v konoplji, ki pomaga vzpostavljati in ohranjati fizično in psihično ravnovesje v našem telesu. Ne odlikuje ga le preprosta, ampak tudi popolnoma varna uporaba, saj je nezasvojljiv in nima psihoaktivnih učinkov.

Njegovi neprecenljivi učinki na naše počutje pa izhajajo iz njegove zmožnosti vplivanja na delovanje endokanabinoidnega sistema, sistema v našem telesu, ki uravnava vse procese, ki se dogajajo v njem – vse od razpoloženja, apetita, spomina, spanja, metabolizma, motoričnega nadzora in plodnosti pa do splošnega razvoja telesa.

Zakaj CBD vključiti v vaš vsakdan?

Ne glede na to, ali vas pestijo zdravstvene težave ali ne, vam bo CBD zagotovo spremenil življenje na bolje. Obstajajo 3 glavni razlogi, zakaj bi moral postati stalnica v vašem življenju:

1. Pomaga pri vsakodnevnem stresu in izboljšuje razpoloženje

Vsakodnevni stres in tesnoba, povezana z njim, sta še posebej pogosta v zahodnem svetu. Mnogi se želijo razbremeniti s pomočjo anksiolitikov, zdravil, s katerimi tvegajo pojav mnogih stranskih učinkov in celo zasvojenosti.

2. Pomaga uravnavati apetit

CBD je znan antioksidant in naravni nevroprotektant, zato pomaga umirjati naš živčni sistem in prebavni trakt, kar pomaga tudi tistim, ki trpijo zaradi izgube apetita. Dobrodošel je tudi pri tistih, ki imajo povečan apetit, za nameček pa tudi spodbuja hujšanje in izboljšuje naš metabolizem.

3. Izboljšuje spalni cikel

Kanabinoidi so že dolgo znani po tem, da pomagajo ljudem z nespečnostjo in drugimi motnjami spanja, nedavne raziskave pa so pokazale, da lahko prav CBD olje izboljša spalni cikel pri vsakomur. Izboljšuje namreč samo kvaliteto spanca, še posebej v REM fazi, hkrati pa omogoča, da se v nov dan zbudimo bolj naspani in spočiti.

TUKAJ >> si poglejte še 10 učinkov CBD-ja, ki so širši javnosti še dokaj neznani.

Končno naravna rešitev za mnoge tegobe

Razveseljujoče dejstvo je, da CBD pomaga tudi tistim z bolj kompleksnimi težavami, saj lajša mnoge simptome želodčnih težav, alergij, astme in kožnih bolezni, pa tudi sladkorne bolezni in različnih avtoimunskih stanj kot sta multipla skleroza in hašimotov tiroiditis ter malignih obolenj, pri katerih je porušen imunski sistem. Pomaga tudi zniževati povišan holesterol in lajšati kronično utrujenost ter bolečine v kosteh, mišicah in sklepih.

Izkazalo se je, da ima CBD izjemno protivnetno delovanje, kar je obetavno tudi za lajšanje raznih kroničnih vnetnih obolenj, kot je Crohnova bolezen, ima pa tudi nevroprotektivne lastnosti, ki so ključne pri Parkinsonovi ter Alzheimerjevi bolezni, revmatoidnem artritisu in podobnih stanjih. Antikonvulzivne lastnosti skupaj s cerebroprotektivnimi lastnostmi predstavljajo velik potencial pri lajšanju intenzivnosti napadov trdovratnih epilepsij, v psihiatriji pa so ugotovili še antianksiozne, antidepresivne in antipsihotične učinke CBD-ja in prepoznali njegove obetavne možnosti kot pomoč pri zdravljenju psihiatričnih stanj.

Izboljšajte svoje počutje s certificiranimi konopljinimi produkti SupraHemp dobavitelja HempMedico

Spletna trgovina HempMedico.si ponuja široko izbiro vrhunskih izdelkov SupraHemp preverjene nemške kakovosti z visoko vsebnostjo CBD-ja:

CBD olje oziroma konopljino olje nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in ostale pomembne snovi.

CBD smola oziroma konopljina smola je v posebnem procesu pridobljena s pomočjo ogljikovega dioksida. Njena uporaba je zelo enostavna in učinkovita, saj omogoča vnos zelo močnih in čistih izvlečkov v telo.

CBD kristali imajo prav tako antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je enostavnejše in natančnejše kot denimo odmerjanje olja ali smole.

Konopljin čaj je prav tako kot drugi konopljini izdelki znan kot odličen antioksidant. Krepi imunski sistem in blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem ter metabolizem, pomaga pa tudi pri zniževanju holesterola in sladkorja v krvi.

CBD konopljine kapljice lahko zaužijemo samostojno in jih kapnemo pod jezik, lahko pa jih zmešamo z medom ali jedilnim oljem (najbolj primerno za uporabo je konopljino, olivno ali kokosovo olje). CBD je dostopen tudi v obliki kristalov, kar je dodatna prednost njegove uporabe – zaužije se ga namreč lahko s hrano in pijačo, s čimer se zakrije njegov specifičen okus.

Nekateri pa bolj prisegajo na uparjevanje CBD-ja, saj se na ta način prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok, kar ima takojšnji terapevtski učinek, obenem pa se njegovi učinki ne izničijo v tolikšni meri kot med oralnim uživanjem.

Kako izbrati pravi odmerek CBD-ja?

Kljub temu, da uporaba CBD-ja ne ovira naših vsakdanjih opravil, ker nima psihoaktivnih učinkov, pa se je pred uporabo priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki nam lahko svetuje, kakšen odmerek in način uporabe izbrati. Slednja sta namreč odvisna od težav in potreb vsakega posameznika, splošno pravilo pa je, da višje osebe in osebe z več kilogrami običajno potrebujejo višji odmerek od oseb manjše rasti in oseb z manj kilogrami.

Lahko se ga uživa tudi kot dopolnilo k terapijam z zdravili, vendar se je pred uporabo posvetujte tudi z osebnim zdravnikom, saj lahko v nekaterih primerih poveča učinkovitost zdravil.

PRIPOROČILO: V primeru nosečnosti ali težjih bolezenskih stanj se pred uporabo CBD-ja posvetujte z osebnim zdravnikom.

Več osnovnih napotkov za izbiro odmerka CBD-ja si lahko preberete TUKAJ >>

Že več kot 2300 naših zadovoljnih uporabnikov priča o tem, kako jim je CBD spremenil življenje

Jaša, 27 let, grafični oblikovalec

»Po dobrem tednu uživanja 10 % CBD olja že lahko rečem, da lažje in bolje spim, predvsem pa sem manj utrujen.«

»Moj delovni urnik je zelo fleksibilen, kar ima tako prednosti kot tudi slabosti. Pogosto delam pozno v noč, čez dan pa kljub neprestani utrujenosti ne morem spati, kar se precej pozna na mojem počutju. Na spletu sem prebral kar nekaj člankov o koristih jemanja konopljinega olja in se odločil poskusiti. Po dobrem tednu uživanja 10 % CBD olja že lahko rečem, da lažje in bolje spim, predvsem pa sem manj utrujen.«

Klara, 32 let

»Nakup 50 % CBD smole je bila ena najboljših odločitev, saj se mama veliko lažje spopada z bolečinami, je bolj prisebna, obenem pa se zbuja tudi bolj spočita.«

»Moja mama je pred približno dvema letoma zbolela za rakom. Na srečo je bolezen obvladljiva, vendar pa so naporne kemoterapije pustile svoje posledice. Izvedela sem, da naj bi stranske učinke kemoterapije lajšala konopljina smola, zato sem se odločila, da bom naročila eno stekleničko. Nakup 50 % CBD smole je bila ena najboljših odločitev, saj se mama veliko lažje spopada z bolečinami, je bolj prisebna, obenem pa se zbuja tudi bolj spočita.«

Več o izkušnjah naših uporabnikov si lahko preberete TUKAJ >>

Imate kakšno vprašanje?

Vaše dobro počutje nam veliko pomeni, zato so vam ves čas na voljo naši strokovnjaki, ki vam bodo pomagali razrešiti morebitne dileme in vam pomagali izbrati način uživanja CBD-ja, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam in željam. Pokličite nas na našo telefonsko številko 031 624 777 ali nam pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si. Povpraševanje lahko oddate tudi na naši spletni strani HempMedico.si ali na Facebook strani v zasebnem sporočilu, naši strokovnjaki pa vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času in vam pomagali do boljšega počutja.

Prijavite se tudi na e-novice in všečkajte našo Facebook stran HempMedico Slovenija, kjer večkrat tedensko objavljamo zanimive izobraževalne članke in ostale novice ter zanimivosti o konoplji in CBD-ju. Vsi, ki boste všečkali našo stran HempMedico Slovenija, boste lahko sodelovali v nagradni igri in se potegovali za privlačna darila vrhunske nemške kakovosti SupraHemp!

