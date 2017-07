Zaradi ošpic v zadnjem letu v Evropi umrlo 35 ljudi

Vsaka smrt ali invalidnost, ki jo povzroči bolezen, ki se jo da s cepljenjem preprečiti, je nesprejemljiva tragedija, poudarjajo na WHO. (Foto: Thinkstock)

Zaradi nizke precepljenosti je v Evropi zaradi ošpic v zadnjem letu umrlo 35 ljudi. V Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so zelo zaskrbljeni, saj ošpice kljub dostopnemu in učinkovitemu cepivu ostajajo najpogostejši vzrok smrti med otroki po vsem svetu.

Zadnja smrtna žrtev ošpic je šestletnik iz Italije, kjer so od junija lani zabeležili več kot 3300 primerov in dve smrti zaradi te bolezni. Izbruhe so zabeležili tudi v Romuniji, kjer je zaradi ošpic umrlo 31 ljudi. Po en primer smrti zaradi te bolezni so zabeležili še v Nemčiji in na Portugalskem.

"Vsaka smrt ali invalidnost, ki jo povzroči bolezen, ki se jo da s cepljenjem preprečiti, je nesprejemljiva tragedija," je poudarila regijska direktorica WHO za Evropo Zsuzsanna Jakab. V WHO so po njenih besedah zelo zaskrbljeni, saj ošpice kljub dostopnemu in učinkovitemu cepivu ostajajo najpogostejši vzrok smrti med otroki po vsem svetu, tudi v Evropi.

Zato je prednostna naloga WHO, da v sodelovanju s posameznimi državami nadzorujejo izbruhe te bolezni in ohranjajo visoko raven precepljenosti vseh kategorij prebivalstva. Kot so sporočili iz WHO, je 37 državam že uspelo preprečiti širjenje bolezni. A hkrati opozarjajo, da obstajajo "žepi" nizke precepljenosti, kjer se ta zelo nalezljiv virus širi med tiste, ki iz različnih razlogov niso cepljeni.

Zato WHO predlaga, da vsi otroci prejmejo po dva odmerka cepiva proti ošpicam, cepljenje pa predlagajo tudi odraslim, ki proti ošpicam niso odporni oziroma niso prepričani o statusu svoje imunizacije.

Nekatere države, ki so soočajo z najhujšimi izbruhi bolezni, so sicer že okrepile prizadevanja za izkoreninjenje ošpic, med drugim Romunija in Italija, še poroča WHO.

Po ocenah je imunizacija proti ošpicam v zadnjih 60 letih rešila več otroških življenj kot kateri koli drugi medicinski ukrep. Ocenjujejo, da so ošpice vsako leto povzročile 2,6 milijona smrtnih primerov letno, preden so v minulem stoletju uvedli splošno cepljenje.