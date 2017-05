Zbirate všečke? Raziskava potrjuje, da ti ne dvigujejo samozavesti in ne pomagajo, ko smo potrti

Raziskovalci z britanske univerze v Južnem Walesu so se lotili raziskave, v kateri so skušali ugotoviti, kakšen in kolikšen vpliv ima na naše duševno stanje interakcija na družbenih omrežjih. Pod drobnogled so vzeli 340 uporabnikov Twitterja in Facebooka in jim zastavili vrsto osebnih vprašanj, predvsem o dojemanju komentarjev in všečkov.

Posamezniki so se morali med drugim opredeliti do trditve, da pozornost, ki smo je deležni na družbenih omrežjih v obliki komentarjev in všečkov, izboljša naše počutje. Spraševali so jih tudi, ali morda sami priljubljenost posameznikov ocenjujejo tudi na podlagi všečkov na družbenih omrežjih.

Kot so v preteklosti že pokazale nekatere raziskave, je tudi ta pokazala, da nam všečki ne dvignejo samozavesti, niti ne izboljšajo počutja. “Širjenje uporabe družbenih omrežij je pripeljalo do splošne zaskrbljenosti glede učinkov na naše duševno zdravje,” je ob raziskavi povedal Martin Graff z omenjene univerze.

Raziskovalci v skupino ljudi s slabo samopodobo uvrščajo tudi tiste, ki zbrišejo objave, ker imajo premalo všečkov, ali pa za profilno fotografijo izberejo tisto z največ všečki. (Foto: Thinkstock)

Nabiranje všečkov ne pomaga

Ni malo takšnih uporabnikov družbenih omrežij, pri katerih ima človek občutek, da že konkretno pretiravajo. Nekateri prosijo ljudi za všečke ali pa zanje celo plačujejo. Raziskovalci ugotavljajo, da gre za ljudi s slabo samopodobo, za ljudi, ki ne zaupajo preostalim. V isto skupino uvrščajo tudi tiste, ki izbrišejo objave, ker imajo premalo všečkov, ali pa za profilno fotografijo izberejo tisto z največ všečki.

"Čeprav je naša študija relativno majhnega obsega, rezultati kažejo, da način uporabe družbena omrežja lahko vpliva na naše počutje, nikakor pa ne vedno pozitivno," pravi Graff. Podrobnosti raziskave bodo predstavljene ta teden na posebni konferenci v Brightonu.