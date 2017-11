Zbolevanje za rakom trebušne slinavke v Evropi narašča

Rak trebušne slinavke je v Evropi vse bolj pogost. (Foto: Thinkstock)

Po svetu danes obeležujemo tretji svetovni dan ozaveščanja o raku trebušne slinavke, katerega namen je spodbuditi iskanje novih učinkovitih zdravil. Letos se številnim organizacijam po svetu, ki spodbujajo višjo raven ozaveščenosti o tej bolezni, pridružuje tudi Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, so sporočili iz društva.

Ob svetovnem dnevu želijo v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije opozoriti na to diagnozo z neznačilnimi bolezenskimi znaki, saj zbolevanje v Evropi narašča. V zadnjih desetih letih se je namreč število na novo obolelih podvojilo. S to diagnozo živi v Evropi več kot 100.000 bolnikov, v Sloveniji okoli 400.

Po podatkih slovenskega registra raka je leta 2013 zbolelo 350 ljudi, leta 2016 pa 407 ljudi, od tega 221 moških in 186 žensk. Medtem, ko pri drugih rakih opažamo večanje odstotka petletnega preživetja, ostaja ta pri raku trebušne slinavke enak že nekaj desetletij, kljub uvajanju novih zdravil in novih metod zdravljenja, so še sporočili iz društva.

Ideja o obeleževanju svetovnega dneva ozaveščanja o raku trebušne slinavke je zaživela leta 2015, na pobudo mednarodne skupine organizacij bolnikov, ki se zavzemajo za boj proti raku trebušne slinavke. Doslej smo svetovni dan obeleževali 13. novembra, ker je ravno na ta dan tudi obletnica hudega terorističnega napada v Parizu, pa se je Svetovna zveza proti raku trebušne slinavke odločila, da dan letos obeležimo 16. novembra.

Namen dneva je ozavestiti tako vladne predstavnike, ki so odgovorni za financiranje, kot znanstvenike, ki naj bi pospešili ustrezne raziskave, in farmacevtske družbe, ki naj poiščejo nova učinkovita zdravila. Ciljna na skupina je tudi širša javnost, ki bi morala z zdravim življenjskim slogom skrbeti za svoje zdravje in biti pozorna na simptome, ki so značilni za tega raka.

Po vsem svetu se bodo tega dne odvijali številni dogodki, posvečeni boju proti raku trebušne slinavke. V značilno vijolično svetlobo se bodo ovila številna evropska mesta, med drugim tudi naš Ljubljanski grad.