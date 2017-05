Zdravnika s pomočjo tekaške prireditve zbirata denar za endoskop

S pomladjo se začenja tekaška sezona in tja do pozne jeseni skoraj ni konca tedna, ko rekreativnim tekačem ni na voljo kakšna tekaška prireditev, kjer si lahko raztegnejo noge in naredijo nekaj dobrega zase. Kaj pa če lahko ob tem naredite še nekaj dobrega za druge? Pretekli konec tedna je potekala svetovna tekaška prireditev Wings for Life, kjer tekači sočasno na različnih lokacijah po svetu tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Prireditev je vsako leto bolj množično obiskana in jasno je, da se ljudje vedno bolj zavedamo, kako pomembno je, da pomagamo drugim, še posebno ker živimo v času, ko brez takšnih humanitarnih oblik pomoči ne gre več. Žalostno, a resnično.

Izkupiček, zbran s startninami in dobrodelnimi prispevki, bo namenjen nakupu endoskopa za nujno obravnavo dojenčkov.

Tokrat vas na ljubljanske ulice vabijo organizatorji prireditve Hop na Grad, ki se letos odvija prvič. To je dobrodelna tekaška prireditev, z udeležbo na tem teku pa boste prispevali za nakup endoskopa za nujno obravnavo dojenčkov na Pediatrični kliniki.

Uspešno prakso iz tujine prenašajo v Slovenijo

Dogodek bo potekal v Ljubljani to nedeljo, 14. maja 2017, z začetkom ob 10. uri. Pobudnika dobrodelnega teka sta zdravnika na Pediatrični kliniki – Nina Battelino in Damjan Osredkar, pri organizaciji pa jima pomagata Športno društvo Povodni mož kot glavni organizator in Založba Rokus Klett kot soorganizator in glavni donator.

S tekom izpred Pediatrične klinike v Ljubljani po urejeni progi na Ljubljanski grad in nazaj (ali po krajših in otrokom prilagojenih progah brez vzpona) organizatorji dogodka želijo pomagati najmlajšim pacientom klinike, katerim bo namenjen novi endoskop. Ta način podpore in promocije projektov v zdravstvu je že nekaj let znan v tujini, zdaj ga želijo uveljaviti tudi v Sloveniji. "Ta dogodek ima tri ključne sestavine: dobrodelni namen, prijetno druženje in gibanje. Prav gibanje je eno najboljših zdravil: vsakič, ko se gibamo, je naš um ostrejši. Iz tega razloga redno tečem tudi sam. Hop na Grad je tekaški dogodek, ki ne le spodbuja k zdravemu načinu življenja, pač pa tudi povezuje ljudi v dobrodelnem vzgibu in gradnji skupnosti, iz katere izhajamo," pravi Damjan Osredkar, predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki.

Častno pokroviteljstvo nad dogodkom sta sprejela predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki bo tudi častni govornik na odprtju. "Priprava dogodka, čeprav nama pri tem pomagata zelo aktivna partnerja – športno društvo Povodni mož in Založba Rokus Klett, ki naredita zelo veliko stvari, terja precej najinega prostega časa, vendar že vidiva učinke. Predvsem sva vesela rastočega števila tekačev, prijavljenih na naš dobrodelni tek," pojasnjuje Osredkar. Skupaj z zdravnico Nino Battelino s Kliničnega oddelka za nefrologijo na Pediatrični kliniki je glavni pobudnik dobrodelnega teka.

Ves zbran denar od startnin in dobrodelnih prispevkov gre Ustanovi za Pediatrično kliniko, ki pomaga otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Ustanova je odločila, da bo zbrani denar na 1. teku Hop na Grad namenjen za nakup otroškega endoskopa. (Foto: Organizator)

Čeprav spomladi v Sloveniji poteka več tekov, tudi tekov dobrodelne narave, organizatorji računajo, da se bo prireditev skozi leta hitro razvijala. Letošnjega prvega teka Hop na Grad se bo udeležilo več kot 600 tekačev, kar ga kljub prvi izvedbi že uvršča med najbolj obiskane pomladne tekaške prireditve v Ljubljani in širši Sloveniji. "Zavedamo se, da smo s svojim tekom v družbi velikih, kot sta Tek po poti spominov in tovarištva ter Wings for Life. Pa smo kljub temu ponosni na ta malo drugačen sijaj, ki ga njegov neposredni namen daje teku Hop na Grad," dodaja Nina Battelino.

Pri organizaciji in izvedbi dogodka sodeluje tudi večje število prostovoljcev, ambasadorji teka (raper Zlatan Čordić, mladinski pisatelj in medijski multipraktik Žiga Gombač ter Tadej Bricelj z Radia Antena) ter pevci (Zlatan Čordić, Raiven in Ula Lužar), ki bodo prireditev obogatili s svojimi nastopi. Za dogajanje na odru bosta skrbela Žiga Gombač in Uroš Bitenc z Radia Antena.

Več o dobrodelnem tekaškem dogodku si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani in Facebooku.