Že kihate in smrkate? Višje temperature so s seboj prinesle tudi cvetni prah

Zadnji teden februarja je s povišanimi temperaturami prinesel tudi cvetni prah. Trenutno je v zraku cvetni prah leske in jelše, ki bo v njem ostal tudi v prvi polovici marca, ko se bo cvetenje sicer pomaknilo višje v hribe, je povedala biologinja iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Andreja Kofol Seliger. V nižinah bo takrat cvetni prah sproščal jesen, v zraku bo tudi cvetni prah topola, vrbe in bresta, ki so nizko alergeni. V Primorju pa bo težave poleg leske in jelše povzročala cipresa, je dejala.

S cvetnim prahom najbolj obremenjen mesec je april, saj takrat začnejo cveteti drevesa v gozdovih in parkih. Po besedah Kofol Seligerjeve je to tudi čas, ko cvetni prah sprošča eden od glavnih povzročiteljev pomladnega senenega nahoda, breza. V aprilu bodo zacveteli tudi gaber, hrast in bukev, ki bodo cveteli še v maju. Maja in junija bodo v nižinah težave povzročale predvsem različne vrste trav.

Zrak v nižinski Sloveniji je že obremenil cvetni prah leske in jelše, na Primorskem tudi ciprese. (Foto: Thinkstock)

Najbolj učinkovito preprečevanje alergij je seveda izogibanje njihovemu povzročitelju, če je to le mogoče, je dejala biologinja in dodala, da je še čas za jemanje nekaterih predpisanih zdravil, ki omilijo alergijo, saj jih je treba začeti jemati približno dva tedna pred njenim izbruhom. Cvetnemu prahu se ne moremo povsem izogniti, lahko pa zmanjšamo izpostavljenost. Kofol Seligerjeva svetuje izogibanje športnim dejavnostim na prostem, nameščanje filtrov, ki zadržijo cvetni prah, v avtomobil, nameščanje mrež na okna stanovanja in nočno prezračevanje.

Pomaga tudi, če pijemo veliko vode in nos izpiramo s fiziološko raztopino. "Vedeti moramo, kdaj se bo pojavil cvetni prah, ki nam povzroča zdravstvene težave in se poučiti o preventivnih ukrepih," je poudarila Kofol Seligerjeva. Priporoča vodenje spletnega dnevnika, dostopnega na spletni strani nacionalnega laboratorija, v katerega beležimo simptome, ki zdravniku pomagajo postaviti ustrezno diagnozo in predpisati ustrezno zdravljenje.

Po navedbah agencije za okolje bo obremenitev zraka s cvetnim prahom močno odvisna od vremenskih razmer. Močan veter bo zmanjšal obremenitev, dnevne obremenitve bo tako krojil veter. Padavine bodo prehodno sprale cvetni prah iz zraka, so zapisali na spletni strani.