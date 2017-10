Zimska depresija: ko bi hladne mesece najraje predremali

Se v jesensko-zimskih mesecih tudi vi počutite slabše? (Foto: iStock)

Sezonska razpoloženjska motnja ali sezonska oziroma zimska depresija, ki jo v angleščini imenujejo Seasonal Affective Disorder (SAD), je motnja razpoloženja, ki jo povezujemo z zmanjšano količino sončne svetlobe med zimskimi meseci. Po navedbah Inštituta za razvoj človeških virov se simptomi zimske od tipične depresije razlikujejo po večji potrebi predvsem po sladki hrani in spanju. Sezonska depresija se ponavlja skoraj izključno v zimskih mesecih. Zaradi pomanjkanja hormona melatonina se povečata utrujenost in brezvoljnost. Saj vam je znan občutek, ko bi cel dan najraje preležali v topli postelji? Skandinavci in Kanadčani pa bi zaradi večjega pomanjkanja dnevne svetlobe spali še dlje.

Po mnenju psihologov zimska depresija doleti skoraj tretjino svetovnega prebivalstva, približno dva odstotka severnih Evropejcev pa je depresivna zaradi slabega vremena. Kot poroča Guardian, so k ''zimski žalosti'' večinoma nagnjene ženske, vendar se tudi moški ne izognejo občutkom občasne potrtosti.

Najbolj razširjen naj bi bil med ženskami, starimi od 40 do 55 let. ''Ljudje, ki trpijo za zimsko potrtostjo potrebujejo podobno pomoč kot tisti, ki jih muči običajna depresija. Gre za resno bolezen, ki zahteva zdravljenje,'' je prepričana danska psihiatrinja Brenda McMahon.

Raziskave so pokazale, da se zimski potrtosti najuspešneje izogibajo na Islandiji. ''Zdi se, da so Islandci že genetsko zaščiteni pred tovrstno depresijo,'' pravi Robert Levitan, ameriški univerzitetni profesor.

Kako se spopasti z zimsko depresijo?

Obstaja kar nekaj ukrepov, ki lahko pomagajo k boljšemu razpoloženju in poskrbijo, da zimska potrtost ne bo prešla v bolezen. Kakovostno preživljanje prostega časa, druženje s prijatelji, telesna aktivnost, zdrava prehrana, dovolj trdnega spanca in smeh bodo zagotovo pravi recept za uspešno prebroditev hladnih dni. Naj bo december - ta 'veseli' mesec - raje nasmejan, poln zabave, iskrenih misli in pozitivnih dejanj.