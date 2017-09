Življenje po infarktu: depresija, tesnoba in napadi panike

Okoli 1600 Slovencev vsako leto doživi srčni zastoj. A če mislite, da so ljudje, ki so doživeli in preživeli denimo zastoj srca, že skozi najhujše, se motite. V mesecih in letih, ki sledijo preživetju, se soočajo s tesnobo, napadi panike in depresijo. In najtežje je, kadar človek to preživlja sam.