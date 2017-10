Znanstveniki raziskujejo gene, ki povečajo tveganje za nastanek raka dojk

Znanstveniki so odkrili, da imajo ženske z določenimi geni večjo verjetnost, da zbolijo za rakom dojke.

Že dlje časa je znano, da obstaja pri ženskah, katerih sorodnice so zbolele za rakom dojk, veliko večja verjetnost, da ga bodo dobile tudi same. Strokovnjaki se trudijo, da bi odkrili vzročno-posledično razmerje za to in pomagali preprečiti nastanek te bolezni. Odgovor tiči v genetiki.

Tako so odkrili okrog 10 novih genetskih različic, ki so "odgovorne" za najbolj trdožive oblike raka in ki se ne odzivajo na nobeno hormonsko zdravljenje.

Da bi odkrili vzroke za nastanek raka dojk, se je oblikovala skupina 550 znanstvenikov s 300 institucij po vsem svetu, ki bodo pregledali vzorce okrog 275.000 žensk. Približno polovici teh so diagnosticirali raka dojk.

Profesor Doug Easton z univerze Cambridge je povedal: "Podatki nam bodo pomagali pri razumevanju, kako se deduje rak dojke. Natančno bomo preučili gene in poskusili najti povezavo z dedovanjem bolezni."

Natančno preučevanje genov bo seveda težko delo, a strokovnjaki so v preteklosti opravili že s tršimi orehi.

Profesor Peter Kraft s Harvarda je dejal, da jim bodo izsledki služili za prihodnje raziskave.

Okrog 70 odstotkov vseh rakov dojk se "napaja" z estrogenom in odziva na hormonsko terapijo s tamoksifenom. A kljub temu se na zdravljenje ne odzivajo vse pacientke in pri teh je zdravljenje dolgo ter zahtevno. Kar deset genetskih različic je tako povezanih s to obliko bolezni.

Za rakom dojke zboli vsaka osma ženska na svetu. (Foto: iStock)

Nove študije, objavljene v reviji Nature and Nature Genetics, so pokazale, da imajo ženske z nekaterimi geni dovzetnosti, kot sta na primer BRCA1 (angl. rak dojke 1) in BRCA2, (rak dojke 2) večjo možnost, da zbolijo za rakom dojk, kot tiste brez omenjenih genov.

Dedovanje zviša možnost za razvoj bolezni za kar 90 odstotkov pri genu BRCA1 in za okoli 85 odstotkov pri genu BRCA2. Prav tako oba povečata tveganje za nastanek raka na jajčnikih, a v nekoliko manjši meri.

Prvi gen nosi približno ena na 100 žensk, drugega več kot polovica. Redke so, ki imajo oba gena, a stanje se poslabšuje, opozarjajo strokovnjaki. Združevanje genetskih dejavnikov s hormonskimi in življenjskimi vplivi pa bo še povečalo tveganje za nastanek bolezni.

Profesor Jacques Simard s kanadske univerze, ki je bil del preiskovalne ekipe, je povedal: "Raziskava nam bo pomagala, da odkrijemo dejavnike tveganja za razvoj raka dojk in drugih oblik raka. Nato bomo lahko več naredili tudi za preprečitev nastanka teh bolezni. Ženskam, ki bodo zbolele že v rani mladosti, bomo morda lahko pomagali pri zdravljenju na nekoliko manj agresivne načine."