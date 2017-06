VIDEO: Bennett najboljši na zadnji etapi, Majka skupni zmagovalec dirke Po Sloveniji

Zadnja, četrta etapa kolesarske dirke Po Sloveniji od Rogaške Slatine do Novega mesta se je končala s skupinskim sprintom, tako da v skupnem seštevku ni prinesla sprememb. Zmagovalec je postal junak tretje etape na Roglo Poljak Rafal Majka, ki je 13. tuji zmagovalec slovenske pentlje, Slovenija ostaja pri 11 zmagah.

Skupni zmagovalec dirke Po Sloveniji Rafal Majka. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenija je ostala tudi brez rdeče majice najboljšega po točkah, saj je Luko Mezgeca na koncu prehitel zmagovalec zadnje etape Irec Sam Bennett, ki je imel za svojo drugo etapno zmago na letošnji dirki v zaključku več moči od zvezdnika dirke Britanca Marka Cavendisha in Italijana Sonnyja Colbrellija. Zato pa so gostitelji po zaslugi Tadeja Pogačarja osvojili belo majico najboljšega mladega kolesarja. Mezgec je bil danes sedmi, Rok Korošec osmi, Žiga Jerman pa deseti. Nemška ekipa Bora Hansgrohe je v štirih etapah osvojila tri zmage.



V Kočevju in Novem mestu je bil najboljši Bennett, na Rogli Majka. "Težka dirka je za nami, vesel sem, da sem zmagal. Zmagali smo tudi tri majice, tri etape. Opravili smo izjemno delo, ne samo jaz, ampak cela ekipa," je bil po dirki odet v zeleno majico skupnega zmagovalca zadovoljen Majka. Za zmago v generalni razvrstitvi je dobil repliko najstarejšega kolesa na svetu, ki so ga našli na ljubljanskem barju, originalno kolo naj bi bilo staro 5200 let. Poljak je prišel v Slovenijo po višinskih pripravah v Sierri Nevadi, na slovenskih cestah je želel dobiti prave tekmovalne občutke za julijsko dirko po Franciji. "Noge so kar dobre, čakam še na pravo pripravljenost za dirko po Franciji. Vse štiri etape v Sloveniji so bile ravno pravšnje. Danes sem kar malo trpel, ni bilo lahko," je priznal 27-letni kolesar Bore. Na koncu je na oder za zmagovalce le stopil Slovenec.

Kralj sprinta Sam Bennett. (Foto: Aljoša Kravanja)

Tadej Pogačar je prejel belo majico za najboljšega mladega kolesarja dirke, ki jo je od klubskega kolega pri ljubljanskem Rogu Žige Jermana prevzel v soboto v etapi na Roglo. Danes je tako moral poskrbeti le, da pride v cilj z glavnino. "Ko sem videl, da je prišlo do bega, da so dirko nadzorovali, sem si rekel, majico bom pripeljal do cilja, važno, da ne padem. Bilo je fenomenalno," je današnjo etapo opisal Pogačar, ki si je belo majico in skupno peto mesto privozil v soboto v kraljevski etapi s ciljem na Rogli. "Ker je dirka prve kategorije in so tu profesionalne ekipe, je to nekaj izjemnega. S tem dobiš veliko izkušenj. Bela majica je bil cilj ekipe od začetka. Nisem si mislil, da jo lahko osvojim. Pomeni pa mi ogromno," je o izkušnji in nagradi za najboljšega mladega kolesarja dejal 18-letnik iz Komende, ki je v beli majici nasledil Britanca Simona Yatesa, Jana Polanca, Italijana Diega Ulissija.

S petim mestom na Rogli je član ljubljanskega Roga še enkrat opozoril nase in na svoj talent. Na radarju največjih svetovnih ekip je že dolgo, v matičnem klubu ostaja vsaj še naslednjo sezono. Verjame, da je njegov uspeh ena od prvih stopničk v njegovi karieri: "Upam, da bo šlo tako naprej, da bom en dan mogoče dirko Po Sloveniji tudi zmagal."

Na svoj račun so v štirih dneh prišli tudi slovenski kolesarji. Deževno etapo v Ljubljani je zmagal Luka Mezgec in Sloveniji prikolesaril 49. etapno zmago na slovenski pentlji.