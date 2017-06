Gianni Infantino: Video tehnologija je prihodnost nogometa

Predsednik Fife Gianni Infantino (levo) v družbi nekdanjega brazilskega zvezdnika Ronaldinha in predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

Na sinočnji tekmi med Nemčijo in Avstralijo, s 3:2 so zmagali Nemci, je glavni sodnik po ogledu video posnetka priznal gol Avstralcem, čeprav je pred tem dosodil, da je Tomi Jurić igral z roko.

"Z video sodniki sem zaenkrat izredno zadovoljen. Videli smo, kako lahko video pomaga sodnikom, da sprejmejo pravilne odločitve. To je tisto, zaradi česar uvajamo VAR. Uporaba videa tukaj na pokalu konfederacij nam bo tudi pokazala morebitne pomanjkljivosti, ki jih lahko v nadaljevanju odpravimo," je za spletno stran Fife dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

"To, na kar so navijači čakali toliko let, se zdaj dogaja, ta turnir postavlja mejnike. Pomožno sojenje s pomočjo videa je prihodnost modernega nogometa," je še dejal prvi mož nogometnega gibanja.

Infantino je aprila napovedal, da bodo tehnologijo v primeru pozitivnih učinkov uporabili na svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji. Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab), ki odloča o novih pravilih, je VAR že potrdil in sprejel ter dovolil v uporabo že od marca naprej. Video lahko poslej pomaga pri sodniških odločitvah v primeru dosojenega gola ali enajstmetrovke, neposrednega rdečega kartona ali kadar ni jasna identiteta igralca v akciji.