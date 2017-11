Slovenija s svetovnim prvakom posamezno, tretjim mestom posamezno, drugim mestom posamezno in 3. mestom ekipno

Svetovno amatersko prvenstvo v golfu z velikim tekmovalnim duhom poteka že od leta 1995 in omogoča amaterskim igralcem golfa iz celega sveta, da se pomerijo v tej popularni igri v svoji hendikep kategoriji. Glavni pokrovitelj dogodka je bil do svoje smrti svetovna legenda, Arnold Palmer, eden največjih igralcev tega športa, ki je osvojil več lovorik tako v PGA Tour-u kot tudi Champions Tour-u. Sedaj je to čast prevzel Jesper Parnevik, zmagovalec petnajstih PGA, EPGA in Chapions Tour turnirjev ter večkratni član ekipe Ryder Cup turnirja.

Svetovna prvenstva so bila doslej organizirana na naslednjih lokacijah po svetu: (1995-1997) PGA National Resort, West Palm Beach, Florida, (1998) Doral Resort Miami, Florida, (1999) Indian Wells, Palm Springs, California, (2000) Grand Cypress New Course, Orlando, Florida, (2001-2003) Casa de Campo, Dom. Republika, (2004) Jomtien, Tajska, (2005) Belek, Turčija, (2006) KwaZulu Natal, JAR, (2007) Kuala Lumpur, Malezija, (2008) Orlando, Florida, (2009) Marbella, Španija, (2010) Hua Hin, Tajska, Durban, Južna Afrika (2011-2013 ter 2016) in Belek, Turčija (2015).

Slovensko reprezentanco so letos zastopali Matic Zalokar, Boštjan Kous, Andrj Zupančič, Drago Bilič in Goran Zavec. Kapetan slovenske ekipe je bil Žiga Osterc. Sistem tekmovanja je bil podoben profesionalnemu: igralo se je štiri dni, seštevna igra. Razlike so bile v tem, da se je igralo vsak dan na drugem igrišču, da je bilo maksimalno število udarcev na posamezni luknji štiri čez par ter da so golfisti tekmovali v petih hendikep skupinah.

Skupinsko je svetovni prvak postal Vietnam, ki se je v vročih ter vlažnih razmerah in na zahtevnih igriščih najbolje znašel. V zmagovalni seštevek reprezentance so vsak dan šteli štirje najboljši neto rezultati (seštevna igra minus hendikep). Drugouvrščena je bila Indonezija, ki je Slovenijo prehitela le za eno točko. Med 26 reprezentancami je Slovenija tako zasedla do sedaj najboljše ekipno mesto v petih letih, kar se udeležuje tega prvenstva in s tem ponovno premagala vse evropske reprezentance ter ZDA.

Posamezne uvrstitve slovenskih golfistov po hendikep kategorijah:

1. mesto (hendikep kategorija 0 – 5) - Matic Zalokar, golf klub Arboretum, svetovni prvak, 288 neto točk

14. mesto (hendikep kategorija 5 – 10) - Boštjan Kous, golf klub Moravske Toplice, 312 neto točk

19. mesto (hendikep kategorija 10 – 15) - Andrej Zupančič, golf klub Maribor, 320 neto točk

3. mesto (hendikep kategorija 15 – 20) - Drago Bilič, golf klub Ptuj, 297 neto točk

2. mesto (hendikep kategorija 20 – 25) – Goran Zavec, golf klub Ptuj, 290 neto točk

Slovenija tako že peto leto zapored niza uspeh na tem največjem turnirju za amaterske golfiste in je letos dosegla dosedaj najboljše uvrstitve v kar treh hendikep kategorijah in najboljšo skupinsko uvrstitev. Vzporedno s svetovnim amaterskim prvenstvom je potekalo Invitational amatersko prvenstvo, kjer je najboljši slovenski posameznik Matjaž Kavnik, v hendikep kategoriji 6-10 dosegel 9. mesto, najboljše ekipno, 13. mesto pa je dosegel par Matjaž Kavnik in Stane Zavec.

Prvenstvo je poleg tekmovalnega vrhunca nudilo tudi organizirana družabna srečanja, ki so namenjena promociji držav in njihovih turističnih destinacij. Na ta način se je z neposredno ponudbo in promocijo Slovenije kot nove zanimive turistične destinacije pridobivalo kontakte novih potencialnih golfistov iz tujine. Nekateri izmed njih bodo obiskali Slovenijo že v začetku naslednje golfske sezone. Na zaključni podelitvi pokalov je organizator tekmovanja objavil lokacijo svetovnega finala v letu 2018, ki bo prav tako v Maleziji.