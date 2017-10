FOTO: Jeseničanom tudi prvi 'alpski' derbi v Tivoliju, zaključni juriš zmajev premalo za podaljšek

Sredin obračun je bil tretji medsebojni v sezoni, prva dva so dobili gorenjski hokejisti. Na pokalnem finalu v Celju je bilo 3:0, nekaj več dela so imeli v prvem obračunu alpske lige, ko je bilo po izenačenih prvih dveh tretjinah na koncu 6:4. Z nekoliko boljšo popotnico so v derbi ‒ tekmo so odigrali vnaprej, prvotni termin je bil sicer 17. januar ‒ vstopili Jeseničani, ki so bili že devet tekem v nizu neporaženi in so bili pred dvobojem tudi tik pod vrhom lestvice. Dve mesti nižje (s tremi tekmami več) so bili zeleno-beli, ki zadnje čase bolj nihajo, konec tedna so po zmagi v gosteh proti Zell am Seeju nato doma klonili proti Feldkirchu. V sredo so, podobno kot na prejšnjem derbiju na Jesenicah, navijači pokazali, da so te tekme pravi mik alpske lige za slovenska kluba; v Tivoliju se je tako zbralo skoraj 2500 privržencev hokeja, tako da je vzdušje spomnilo na stare hokejske čase. Ljubljančane so v prvi tretjini ustavljale predvsem izključitve; imeli so jih kar šest, tako da so redko igrali s petimi igralci na ledu. Jeseničani so izkoristili že prvo prednost dveh hokejistov na začetku tekme, podajo izza gola je v zadetek spremenil Miha Brus.

Tudi tokratni derbi je lepo zapolnil tribune dvorane Tivoli. (Foto: Miro Majcen)

Pozneje so zeleno-beli vzpostavili ravnotežje, imeli tudi nekaj priložnosti, a se izid ni več spremenil. Vratar domačih Robert Kristan je imel nekaj več dela kot Clarke Saunders, Jeseničani pa niso izkoristili njegove napake v 15. minuti, ko je zadrsal za gol in izgubil plošček. Na drugi strani bi lahko domači izenačili po protinapadu z igralcem manj v 18., a se je Maksu Selanu ob strelu zlomila palica. Nadaljevanje je bilo podobno; po začetnih priložnostih domačih je sledila nova izključitev, Ljubljančani so ob kazni Luke Zorka 2 + 2 minuti dobili po en zadetek na začetku vsake od njih (ob prvem so domači protestirali, da je bil dosežen z nogo, a so ga sodniki priznali) in ko je bilo na semaforju 0:3, je bilo že jasno, da so železarji zelo blizu zmagi. Pozneje so se pošteno razplamtele strasti, najprej na tribunah med skupinama navijačev, ko so morali posredovati varnostniki in policisti, potem pa še s pravim hokejskim pretepom na ledu, po katerem sta disciplinski kazni igre dobila Gašper Glavič na jeseniški in Andrej Hebar na domači strani.

Pred koncem tretjine je sledil še en obračun, po katerem je pri Olimpiji predčasno tekmo končal še Uroš Batič. Po rezultatski plati pa se nato do 40. minute izid ni več spremenil. Zato pa se je že po prvem napadu v zadnji tretjini, hiter zadetek Kralja pa je prebudil domače upe na preobrat. Nanj bi lahko računali ob manj izključitvah, a ena od rdečih niti tega derbija so bili tudi prestrogi sodniki, ki so igralce ‒ predvsem domače ‒ zelo pogosto pošiljali na kazensko klop. V 44. minuti so imeli "power play" tudi gostitelji, toda ostal je neizkoriščen. Pozneje so Jeseničani spet prevladovali, en jeseniški gol so sodniki razveljavili, ker je bil dosežen po pisku, Brus pa je zadel vratnico. A nov ljubljanski zadetek v 54. minuti je pomenil napoved zanimivega finiša tekme; domači so vse moči usmerili v napad, bili blizu izenačenju, toda niti igra brez Kristana v zadnjih dveh minutah kljub pritiskom ni pomagala. Gostje so v zadnjih sekundah ob praznem golu Olimpije še enkrat zadeli okvir vrat, izid pa je ostal 2:3.

Izid 24. kroga alpske lige:

SŽ Olimpija ‒ Sij Acroni Jesenice 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Kralj 41., Chvatal 54.; Brus 3., Čimžar 26., Stojan 27.