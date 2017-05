Američanom derbi s Švedi, Finci zapravili prednost 3:0, nova skromna predstava Belorusije

ZDA so s 4:3 dobile derbi s Švedi, ki sodijo med glavne favorite prvenstva. (Foto: AP)

V skupini A so ZDA ugnale Švede s 4:3. Uvodoma je bolje kazalo Švedom, ki so tudi po zaslugi dveh zadetkov Eliasa Lindholma iz Caroline Hurricanes prvo tretjino dobili s 3:2. V naslednjih dveh tretjinah pa so Američani preobrnili rezultat po zaslugi dveh golov Johnnyja Gaudreauja (Calgary Flames) in odločilnega J.T. Compherja iz Colorado Avalancha.



Na prvi današnji tekmi pa je Rusija premagala gostitelje s 6:3. Že v prvih dveh tretjinah so Rusi odločili tekmo, ko so dosegli pet golov, Vadim Šipačjov iz SKA St. Peterburga je dosegel dva gola, tako kot tudi hokejist Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov. V skupini B je Kanada še tretjič zmagala, tokrat je gladko s 6:0 odpravila Belorusijo, ki je doživela še tretji poraz. Po dva zadetka za branilce naslova sta dosegla Nathan McKinnon iz Colorado Avalanche ter Brayden Point iz Tampa Bay Lightning.

Kanada še naprej potrjuje, da sodi med glavne favorite za končni naslov. (Foto: AP)

Na drugi tekmi pa je Češka ugnala Finsko, čeprav so Finci že po prvi tretjini vodili s 3:0. V zadnji tretjini pa so Roman Horak (Podolsk), Radko Gudas (Philadelphia Flyers) in Jan Kovar (Metalurg Magnitogorsk) izid izenačili, v podaljšku ni bilo odločitve, pri kazenskih strelih pa je odločilni gol dosegel Robin Hanzl (Litvinov).

Izidi, ponedeljek, 8. maj, skupina A (Köln):

Nemčija - Rusija 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

ZDA - Švedska 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)



Lestvica:

Rusija 3 2 1 0 0 18:5 8

ZDA 3 2 0 0 1 12:7 6

Latvija 2 2 0 0 0 6:1 6

Švedska 3 1 0 1 1 11:8 4

Nemčija 3 1 0 0 2 7:14 3

Slovaška 2 0 1 0 1 4:5 2

Italija 2 0 0 1 1 3:13 1

Danska 2 0 0 0 2 2:10 0



Skupina B (Pariz):

Belorusija - Kanada 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Finska - Češka 3:4 (3:0, 0:0, 0:3; 0:1)



Lestvica:

Kanada 3 3 0 0 0 17:3 9

Švica 2 1 1 0 0 8:4 5

Češka 3 1 1 0 1 11:8 5

Finska 3 1 0 1 1 7:11 4

Francija 2 1 0 0 1 7:4 3

Norveška 2 1 0 0 1 3:5 3

Slovenija 2 0 0 1 1 6:12 1

Belorusija 3 0 0 0 3 3:15 0