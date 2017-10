AVDIO: Kopitar s kralji pripravljen na boljšo sezono: Počutje je zelo dobro, komaj čakam, da se vse skupaj začne!

Nova sezona je pred vrati, pripravljalne tekme so za vami, skratka zdi se, da je vse pripravljeno na nov lov na Stanleyjev pokal. Je še kakšen detajl, ki ni na svojem mestu?

Mislim, da ne. Osebno sem na novo sezono pripravljen. Morda nekaj dela čaka še naše vodstvo ekipe, glede na to, da je še kakšen igralec, ki mora oditi v ligo AHL. A to bo hitro na svojem mestu, vse ostalo pa je pripravljeno na novo sezono.

Že vaša 12. na najvišjem nivoju hokeja na ledu! Trenerjev ste v vsej tej dobi zamenjali precej manj, štiri oz. bilo je pet menjav, saj je John Stevens vmes za kratko že vodil ekipo, zdaj pa je tudi uradno glavni trener. Kaj novega lahko prinese sicer dobri poznavalec vaše ekipe?

John je zagotovo prinesel svežino glede na to, da smo z Darrylom (Sutterjem) imeli uspehe, v zadnjih sezonah pa tudi nekaj neuspehov. Zato je svežina zelo dobrodošla. Fantje čutimo novo energijo in mislim, da je to zelo lepa popotnica za začetek sezone.

Anže Kopitar začenja svojo 12. sezono med hokejsko elito v ZDA. Na dosedanjih 840-ih tekmah je zbral 736 točk (255 golov in 481 podaj). Lani sicer ni bil strelsko tako učinkovit, saj se je ustavil pri številki 52. (Foto: AP)

Ko so ameriški mediji novega trenerja spraševali o novostih, je omenil tudi, da želi zmanjšati vašo minutažo na ledu, ki je v povprečju znašala krepko preko 20 minut na tekmo. Kaj konkretno je s tem mislil?

Kaj konkretno, ne vem. Pričakujem, da se moja minutaža prav preveč ne bo zmanjšala, kvaliteta teh minut bo drugačna, vsaj tako sva se pogovarjala. Več časa mi bo namenil v napadalni tretjini, tako da menjave ne bom začel v svoji obrambni tretjini ampak mogoče malo večkrat kot v prejšnjih letih, v napadalni tretjini, kar pa je tudi zame zelo dobrodošlo.

Preden ste letos poleti zapustili Slovenijo, ste dejali, da ste pripravljeni zelo dobro, da se dobro počutite. Zdaj ste to lahko preizkusili tudi med soigralci, tudi na štirih pripravljalnih tekmah. Je počutje še vedno enako?

Ja, počutje je zelo dobro pri meni osebno in tudi v garderobi. Jaz se veselim nove sezone, komaj čakam, da se vse skupaj začne!

Ste že tako izkušeni, da ste se na pripravljalnih tekmah verjetno posvečali vsemu drugemu, kot pa nabiranju točk. Čemu ste se posvečali, kako hokejist stopnjuje svojo formo?

Sigurno je dobrodošlo, da pridejo tudi kakšne točke, a vsak igralec mislim, da največ pozornosti posveča temu, da pride v ritem, da najde pravi "timing", da se na ledu vse skupaj dobro odvija. V napadu sem zamenjal nekaj soigralcev, tako da se poizkusiš tudi v tem pogledu čim bolj uigrati. Mislim, da je naš oz. moj napad na dobri poti do dobrega štarta v sezono.

Po slabi sezoni, se je vodstvo kraljev odločilo za spremembe. Glavni trener je tako postal John Stevens (desno), ki je zamenjal Darryla Sutterja. Klub pa ima tudi novega športnega direktorja, potem ko je Deana Lombardija zamenjal Rob Blake (levo). (Foto: AP)

Zanimive, nove priprave na sezono, ki so vključevale tudi pot na Kitajsko. Kdo je večji, Yao Ming ali kitajski zid?

Glede na to, da je kitajski zid dolg 5500 milj, kitajski zid zmaga, a tudi Yao Ming je zelo visok in sem se ob njem počutil kot palček.

Kako pa se vam je vse skupaj dopadlo na Kitajskem? Od same promocije do tega, da je bil to tudi neke vrste "team bulding" za vašo ekipo?

Zagotovo! Za vse igralce je bilo to prvo potovanje na Kitajsko in je bila manjša neznanka za vse, kako bo izpadlo. A vse je bilo dobro, dobra izkušnja. Imeli smo neke vrste "team bulding", saj smo bili cel teden skupaj in tako se družiš samo s fanti z ekipe, kar je bilo zelo dobrodošlo. Kar se tiče same Kitajske, je kultura drugačna, hokeja kaj dosti poznali niso, a mislim, da se je vse odvilo kar dobro in pričakujem, da se tja še vrnemo.

Že sva se malce dotaknila same sestave ekipe. Odmevnih menjav oz. okrepitev, če izvzamemo povratek izkušenega Mika Cammallerija, ni bilo. Verjamete v svojo ekipo, ali vam to, ko se ozrete naokrog po drugih sredinah, povzroča kakšno skrb?

Ne, mislim, da je jedro naše ekipe dovolj mlado in kvalitetno, da popeljemo ekipo do ciljev, za katere verjamemo, da so realni in si jih želimo doseči. Mislim, da ni nobenih skrbi. Res pa bo nekaj mladih igralcev postavljeno v vloge, ki jih prej niso imeli oz. so jih imeli na nižjih nivojih. Verjamem v njih, verjamem, da se bodo dobro znašli in nam vsem skupaj pomagali.

Kings bodo lovili tretji Stanleyev pokal v zgodovini franšize. Prvega so osvojili leta 2012, drugega pa leta 2014. (Foto: Reuters)

Teh nekaj imen bo zelo blizu, če ne že kar v samem kadru ekipe na začetku sezone. Morda za spremembo lahko omenite kakšno ime, ki je v pripravljalnem obdobju pritegnilo vašo pozornost?

Tu je kar nekaj mladih od Johnnyja Brodzinskija, Adriana Kempeja do Alexa Iafalloja. Fantje so imeli dober kamp. Pričakujemo, da bodo v postavi za prvo tekmo. Ne vem sicer, kako se bo vodstvo odločilo, a trenutno kaže, da bodo v postavi. Lahko samo rečem, da so si mesto v ekipi zaslužili.

V veljavo vstopa tudi nekaj novih pravil od sodniških metov, do primera ogleda počasnega posnetka pri prepovedanem položaju, ko sledi dvominutna kazen itd. Kako ste se na to pripravljali, ste gledali kakšne posnetke, ali ni bilo pretirane pozornosti namenjene temu?

Bilo je omenjeno. Kar se tiče pravila o izkuljučitvi pri drugi odstranitvi igralca iste ekipe s sodniškega meta, je bilo to že v veljavi, a jih nismo srečali veliko, ker sodniki niso bili tako strogi, kot bodo letos. Novih pravil se bomo morali navaditi in jih spoštovati, da ne bo preveč kazni zaradi tega.

Beseda ali dve o vaših favoritih, o ekipah, ki zdaj na papirju izgledajo najbolje za končno zmago?

Tako kot pred vsako sezono, je to zelo težko napovedati. Velikokrat se pokaže, da so ekipe zelo dobre na papirju, tudi mi smo bili v zadnjih dveh letih, pa nismo naredili nič dobrega. Karkoli bi rekel, bi bilo to čisto ugibanje. Upam, mislim, da bomo dobro začeli in bomo ena izmed tistih ekip, ki se bo potegovala za najvišja mesta.

Še dve kratki vprašanji za konec – je, zdaj je to že kar nekako večno vprašanje, kdo bo drugo krilo v vašem napadu znano vsaj znotraj garderobe?

Ne, na pripravljalnih tekmah sem imel znova nekaj različnih kril in videli bomo, kdo bo na koncu tam.

Za konec še Pjongčang. So morda kakšne nove informacije, morda kaj upanja za vašo pot v Južno Korejo?

Novih informacij ni, oz. so samo še potrdile to, da me na olimpijske igre 2018 ne bo.