Belorusi maščevali Minsk in rise pahnili iz elitne hokejske druščine

Risi niso uspeli premagati Belorusije in se poslavljajo od elite. (Foto: AP)

Slovenski hokejisti so po osvojeni točki na uvodni tekmi s Švico doživeli poraze proti Kanadi, Norveški, Finski in Češki in so vedeli, da potrebujejo zmago proti Belorusiji, če želijo tudi na prihodnjem svetovnem prvenstvu nastopati med elito. Obe ekipi sta pred ključno šesto tekmo zbrali po točko. Varovancem Nika Zupančiča pa ni uspelo doseči ključne zmage za obstanek, saj je bila Belorusija boljša s 5:2. Po spodbudni prvi tretjini, katero so risi po golih Žige Jegliča in Davida Rodmana celo dobili z 2:1, je sledil v drugi popoln razpad sistema. Belorusija je v drugem delu dosegla kar štiri gole in prednost brez težav zadržala tudi do konca srečanja. Belorusi se tako veselijo obstanka v elitni skupini hokeja, risi pa se selijo stopničko nižje. Belorusi so tako tudi maščevali poraz, ki jim ga je slovenska reprezentanca zadala na kvalifikacijsem turnirju za Olimpijske igre 2018.

Ker sta imeli ekipi vključno z današnjo do konca predtekmovanja le še dve tekmi, je to pomenilo, da bo Slovenija, če bo zmagala po rednem delu, že imela zagotovljen obstanek.Seveda pa so imeli povsem enake možnosti Belorusi; če bi oni zmagali po rednem delu, bi to pomenilo, da se Slovenci že poslavljajo od elite. Zaradi pomena današnje tekme je bila v ozadju tudi dosedanja medsebojna statistika. Na SP so bili doslej boljši Belorusi, ki so na štirih tekmah štirikrat zmagali (2015 s 4:2, 2013 s 4:3, 2011 s 7:1 in 2003 s 4:3). Slovenija pa je imela na računu dve pomembni zmagi v olimpijskih kvalifikacijah; leta 2013 s 4:2 in lani na terenu tekmecev v Minsku s 3:2. Na koncu se je bitka v Bercyju razpletla z drugim scenarijem, s pravim polomom za Slovence in slovesom od elite.

Že začetek ni bil po okusu slovenskih navijačev. Slovenija si je v prvih petih minutah prislužila dve kazni in to obdobje preživela večinoma pred svojim golom, kjer je bilo nekajkrat tudi precej vroče, a Gašper Krošelj ni klonil in Slovenci so lahko pozneje zadihali. Nadaljevanje prvega dela je bilo bolj izenačeno, vsaka od ekip si je pripravila nekaj polpriložnosti, a so počasi Belorusi spet začeli prevzemati pobudo in stiskati Slovence pred njihov gol.

Belorusi slavijo veliko zmago. (Foto: AP)

Ta premoč pa se je hitro spremenila še v slovenski rezultatski zaostanek: hiter napad Belorusije je z zadetkom pod prečko končal Aleksander Pavlovič. A na srečo je bil odgovor hiter in v prvi tretjini so se še veselili tudi Slovenci. Ob prvi beloruski izključitvi je bil na pravem mestu Žiga Jeglič in odbiti plošček iz neposredne bližine potisnil v mrežo. Na koncu so Slovenci v svoj prid obrnili tudi razmerje strelov, kar pa je bilo še pomembnejše, tudi število golov. Za drugega slovenskega je v 20. minuti z izjemno natančnim strelom ob vratnici poskrbel David Rodman. Tekma je tako dobila obetaven začetek. A jasno je bilo, da se Belorusi ne bodo kar tako predali; oni so bili tisti, ki so takoj na začetku drugega dela našli pot do slovenskega gola, po zadetku Jevgenija Kovjaršina pa je bil dvoboj v 21. minuti spet na izhodišču. Izkazalo pa se je, da je bil ta gol le napoved popolnega beloruskega napada v tej tretjini, ki je Slovence povsem spodrezal.

Ob prednosti igralca več Slovenci niso bili nevarni, pozneje je poskušal še Sabahudin Kovačevič. A kar ni uspelo doseči Slovencem, je njihovim tekmecem - sredi druge tretjine so izkoristili nezbrano slovensko obrambo in odbiti plošček zlahka potisnili v mrežo. Slovenci nikakor niso našli načina za boj z Belorusi, v obrambi so jim puščali preveč prostora, v napadu pa ob številnih napakah in nenatančnih podajah ni steklo niti ob prednosti 5-4. Belorusi pa so se, ko so odslužili kazen, še enkrat sprehodili skozi slovensko obrambo in s četrtim golom že napovedali skorajšnji potop Slovenije.

Za piko na i pa je bil beloruski "power play" bistveno boljši in slovenski tekmeci so pred koncem tretjine s četrtim golom v tem delu že dokončno zapečatili usodo Slovenije. V zadnjem delu je bila tekma le še formalnost. Slovenci so se zavedali, da so svojo priložnost zapravili, enkrat so sicer še zadeli prečko, Belorusi pa so igrali dovolj pametno in zbrano, da so visoko prednost in pomembno zmago znali zadržati do konca. Čeprav imajo do konca SP še eno tekmo, pa se je za Slovence pravzaprav vse končalo že danes, ko so izgubili vse možnosti za pot na Dansko 2018, kjer bo naslednje elitno tekmovanje. Slovence po prosti nedelji zdaj čaka le še ponedeljkov sedmi pariški dvoboj, ko se bodo od nastopanja na najvišji ravni poslovili s tekmo proti gostiteljem Francozom, na sporedu bo ob 20.15.

Izid:

Slovenija - Belorusija 2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

Lestvica skupine B:

Kanada 4 4 0 0 0 18:3 12

Češka 5 2 2 0 1 17:9 10

Švica 4 2 1 1 0 14:8 9

Finska 5 2 1 1 1 15:15 9

Norveška 5 2 0 1 2 10:10 8

Francija 5 1 2 0 2 17:13 7

Belorusija 6 1 0 1 4 11:24 4

Slovenija 6 0 0 1 5 12:32 1