Bronasto odličje za Ruse, neuspešen povratek Fincev

K ruski zmagi je prispeval tudi Bogdan Kiselevič. (Foto: AP)

Hokejisti Rusije so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Nemčiji osvojili bronasto medaljo. V malem finalu so s 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) premagali Finsko. Zvečer ob 20.45 se bosta v velikem finalu v Kölnu pomerili še Kanada in Švedska. Rusi so mali finale odlično začeli, z dvema zadetkoma Nikite Guseva, enim Vladimirja Tkačjova in golom Bogdana Kiseleviča v 29. minuti vodili s 4:0. A so se Finci začeli vračati, po golih Mikke Rantanena, Mikke Lehtonena in Veli-Mattija Savinainena pa so bili v 46. minuti le še pri zaostanku 3:4. A podobnega preobrata, kot so ga uprizorili Kanadčani v polfinalu, ni bilo. Za Rusijo je zadel še Nikita Kučerov in v 49. minuti postavil končni izid 5:3.