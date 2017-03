VIDEO: Buffalo tudi tokrat ni ugriznil Kraljev, Kopitar s podajo zagotovil, da ostajajo v igri za končnico

Los Angeles Kings so z 2:0 premagali Buffalo Sabres in še naprej zaostajajo štiri točke za osmim mesto na zahodu, ki pomeni sodelovanje v končnici. Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem golu v zadnji tretjini, vratar Jonathan Quick pa je ubranil vseh 26 strelov. Do konca rednega dela je še dvanajst tekem, Kings pa naslednja preizkušnja čaka čez dva dni v Calgaryju. Zanimivo, da Buffalo na zadnjih štirih gostovanjih v Staples Centru v Los Angelesu ni dosegel zadetka, vse štiri tekme pa so se končale z enakim rezultatom - 2:0. Kralji so stvari na svoje mesto postavili v zadnji tretjini, ko sta se med strelce vpisala Jarome Iginla in novinec Adrian Kempe, znova pa se je izkazal tudi Hrušičan Kopitar, ki je podal za 1:0 in tako vpisal še deseto točko na deseti tekmi, skupaj jih ima 55. Iginla je zadel zgolj 36 sekund po začetku zadnje tretjine in se tako tretjič v zadnjih sedmih tekmah vpisal med strelce. Devetintridesetletni veteran Iginla se je kraljem iz Colorada pridružil pred dvema tednoma v želji, da pripomore ekipi do končnice, in tokrat vpisal že 622 gol v karieri. "Ko se pridružiš novi ekipi, želiš na vsak način pomagati. Imel sem odlično priložnost za strel, še naprej bom deloval tako. Sicer vedno obstaja prostor za napredek, ampak občutek ob doseženem golu je res dober," je dejal Iginla, ki je v zadetek spremenil prav Kopitarjevo podajo.

Abže Kopitar s soigralci za osmimi mestom na zahodu zaostaja za štiri točke. "Obljubljeno" mesto trenutno drži ekipa St. Louis Blues.

Na sporedu je bilo kar dvanajst tekem, med drugim je zaigrala tudi prva ekipa lige Washington Capitals, ki pa je pred domačimi gledalci morala po podaljšku priznati poraz Nashville Predators z 1:2. Poraz pa ni prehud, saj je ekipa praktično že uvrščena v končnico in ima na vrhu lestvice lige kar 98 točk (45 zmag in 17 porazov). V ostalih tekmah so New Jersey Devils s 6:2 premagali Philadelphia Fylers, Carolina Hurricanes so s 3:1 ugnali Minnesota Wild, Columbus Blue Jackets pa Florida Panthers z 2:1. NY Islanders so proti Winnipeg Jets izgubili z 2:4, Ottawa Senators so z 1:2 klonili proti Chicago Blackhawks, visok poraz z 0:5 pa so si privoščili Tampa Bay Lightning proti Toronto Meaple Leafs. Edmonton Oilers so s 7:4 premagali Boston Bruins, Vancouver Canucks so z 2:4 izgubili proti Dallas Stars, San Jose Sharks z 1:4 proti St. Louis Blues, ena tekma pa se je končala po izvajanju kazenskih strelov, kjer so Arizona Coyotes s 4:5 morali priznati premoč Detroit Red Wings.

Izidi:

Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 2:0

New Jersey Devils - Philadelphia Fylers 6:2

NY Islanders - Winnipeg Jets 2:4

Washington Capitals - Nashville Predators 1:2 podaljšek

Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 3:1

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 2:1

Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 1:2

Tampa Bay Lightning - Toronto Meaple Leafs 0:5

Edmonton Oilers - Boston Bruins 7:4

Vancouver Canucks - Dallas Stars 2:4

Arizona Coyotes - Detroit Red Wings 4:5 kazenski streli

San Jose Sharks - St. Louis Blues 1:4