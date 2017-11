19-letnik odločil loterijo kazenskih strelov v Calgaryju, New York pravočasno ubežal plazu iz Colorada

Devetnajstletni Matthew Tkachuk, član zmagovitih ameriških mladinskih selekcij, je odločilni strel v Calgaryju sprožil v tretji izmenjavi kazenskih udarcev, ko je plošček poletel mimo rokavice vratarja Keitha Kinkaida (30 obramb). Michael Frolik, Micheal Ferland in Sean Monahan so za gostitelje dosegli po gol in podajo, Kinkaida pa je premagal še Michael Stone. Plamena so tako dobila še tretjo tekmo v nizu. Na drugi strani so čuvaja mreže domačih Mika Smitha (26 obramb) premagali Taylor Hall, Ben Lovejoy, Brian Gibbons in Andy Greene.

19-letnik je odločil tekmo v Calgaryju. (Foto: AP)

V Chicagu, kjer je Montreal zmagal prvič po letu 2002, je Charlie Lindgren zaustavil kar 38 strelov domačih in prvič v NHL ohranil mrežo nedotaknjeno. Triindvajsetletnik je v prejšnji sezoni le enkrat stal med vratnicama v ligi NHL, v tej sezoni pa je branil drugič; prvič je v nedeljo kot prvi vratar zamenjal poškodovanega Careyja Pricea. V vratih Blackhawks pa je stal Corey Crawford (33 obramb), ki je odraščal v Montrealu. V prvih dveh tretjinah tudi on ni prejel gola, nato pa ga je po slabih dveh minutah zadnjega dela najprej ugnal Jonathan Drouin, nato pa v osmi minuti zadnje tretjine še Joe Morrow, ki je bil podajalec pri prvem zadetku.

Rdeča krila so že po prvi tretjini vodila z 2:0 ter v zadnjih dveh nato dokončala delo s po enim golom. Češki vratar Petr Mrazek je imel 36 uspešnih posredovanj in je prvič v tej sezoni ostal nepremagan. Martin Frk in Anthony Mantha sta v statistiko vpisala po gol in asistenco, preostala zadetka pa Frans Nielsen in Gustav Nyquist. Detroit je po nizu šestih porazov zmagal tretjič na zadnjih štirih tekmah.

Otočani so proti koncu druge tretjine že vodili s 5:1, nato pa se je nanje vsul plaz iz Colorada s tremi zadetki, dvema Alexandra Kerfoota v zadnji minuti, kar pa je bilo prepozno za popoln preobrat. Kerfoot je zadel v razmaku 21 sekund. Mathew Barzal se je izkazal s petimi podajami, Nick Leddy in Jordan Eberle sta za New York zadela po dvakrat, obrambna igralca Scott Mayfield in Johnny Boychuk pa sta se z goloma izkazala tudi v napadu.

Izidi:

Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 0:4

New York Islanders - Colorado Avalanche 6:4

Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 0:2

Calgary Flames - New Jersey Devils 5:4*

*kazenski streli