Deseta sezona v ligi Ebel (vsaj začasno) zadnja za Olimpijo, odločitev vodstva o 'mirujočem članstvu' potrjena

Olimpija je v klavrni sezoni 2016/17 ostala tudi brez državnega naslova. (Foto: Aljoša Kravanja)

HDD Olimpija je sprejela ponudbo vodstva lige Ebel in ni več stalna članica razširjenega avstrijskega tekmovanja. Ponudba namreč predvideva, da bo članstvo Ljubljančanov "mirujoče", torej se lahko pod določenimi pogoji obnovi, je pa že jasno, da bo v sezoni 2017/18 nastopalo 12 moštev. Najboljša sezona v Tivoliju je bila 2007/08, ko je bila v finalu boljša ekipa Red Bull Salzburga, ki je izkoristila tudi administrativno napako zeleno-belih in se veselila naslova. V sezoni 2011/12 so se ledeni zmaji prebili do polfinala, nato pa petkrat zaporedoma, tudi letos, ostali brez uvrstitve v končnico. Na uradni spletni strani tekmovanja so zapisali, da je Ljubljana "veliko prispevala k napredku svetovnega gospodarstva", v klubu pa da želijo urediti številna nerešena vprašanja, tudi s pomočjo Hokejske zveze Slovenije (HZS).

"Olimpija je bila več let pomemben del lige Ebel in upajmo, da bo tako spet tudi v prihodnje. Upamo tudi na dolgoročno sodelovanje s HZS," je izjavil predsednik Ebel Peter Mennel. Olimpijo bo v ligi nasledil zagrebški Medveščak, ki zapušča najelitnejše evropsko tekmovanje, rusko KHL. Kot so vodstvu lige Ebel sporočili iz ljubljanskega kluba, so si vzeli nekaj časa premora, da bi klub športno, organizacijsko in finančno prenovili, Olimpija pa ima s statusom mirovanja v prihodnje tako možnost obnoviti članstvo, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in spletna stran lige Ebel. Olimpija bo v prihodnje članica alpske lige, njeno igranje v tej ligi pa je bilo usklajeno tudi s HZS. Urnik tekmovanja za prihodnjo sezono lige Ebel bo vodstvo predstavilo po končanem svetovnem prvenstvu v Kijevu.