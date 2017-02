EBEL: Znani so pari četrtfinala, prvi so tekmeca lahko izbrali Dunajčani

Petič so v ligi Ebel pare četrtfinala določili tako, da so bolje uvrščeni tekmeci imeli možnost izbire in so lahko sami izbrali tekmeca. Prvi so imeli pravico izbire Dunajčani, ki so si poiskali izziv v Innsbrucku, Red Bull Salzburg je kot drugi izbral Graz 99ers. Tretji je izbiral celovški KAC in se odločil za Znojmo, pri četrtem paru pa ni bilo več izbire - Black Wings Linz se bodo pomerili z Bolzanom. Četrtfinalni boji se bodo v ligi Ebel začeli že konec tedna, 26. februarja. Na vseh stopnjah izločilnih bojev moštva igrajo na štiri zmage.

Pari končnice:

Vienna Capitals - Innsbruck

Red Bull Salzburg - Graz 99ers

KAC Celovec - Orli Znojmo

Black Wings Linz - Bolzano