Edmonton z zmago nad Kopitarjevimi kralji v končnico

Kralji so si letošnjo končnico že zapravili.

Domače je 15. minuti v vodstvo popeljal Connor McDvid, a je le tri minute kasneje izenačil izkušeni Jarome Ingla, že v 38. minuti pa je končni izid za zmago in uvrstitev v play off postavil Eric Gryba. Kralji so si letošnjo končnico že zapravili. Teoretično je preboj možen, a za osmouvrščenim St. Louisom zaostajajo šest zmag, čaka pa jih še vsega sedem tekem. Še več, moštva čakajo na spodrsljaje kraljev in danes je zaradi poraza ekipe iz Los Angelesa v končnico napredoval tudi Anaheim, ki pa je ugnal Vancouver kar s 4:1.



Velja omeniti tudi Alekseja Ovečkina, ki je za Washington ob zmagi nad Minnesto s 5:4 zadel kar trikrat in tudi na ta ekipa iz prestolnice ostaja najboljša v rednem delu lige. Razočaranje so na drugi strani doživeli pri 11-kratnih prvakih v Detroitu. Po porazu z 1:4 proti Carolini je Detroit izgubil še zadnje možnosti za končnico.



Izidi:

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 2:1

Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 3:1

Boston Bruins - Nashville Predators 4:1

New Jersey Devils - Winnipeg Jets 3:4 (kazenski streli)

Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 3:2 (kazenski streli)

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 4:1

Montreal Canadiens - Dallas Stars 4:1

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 3:2

Minnesota Wild - Washington Capitals 4:5 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 1:4

San Jose Sharks - New York Rangers 5:4 (podaljšek)