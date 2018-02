FOTO in VIDEO: Slovenska mladeniča hokejski Kanadi dala vetra

Slovenski hokejisti so glede na število igralcev v svetovnem merilu in dosežene rezultate fenomen. Članska reprezentanca je pustila pečat na zadnjih dveh olimpijskih igrah in tudi svetovnih prvenstvih. Anže Kopitar je kapetan Los Angeles Kingsov in dvakratni prvak lige NHL, v vrsti nižje selekcije češke ekipe Knights pa sta zdaj navdušila komaj 12-letni Borna Kopač in leto starejši Urban Podrekar. Mlajši od obeh svoje hokejsko znanje pili v Ljubljani pri HK SŽ Olimpija, Podrekar pa na Bledu pri HKMK Bled. Tokrat sta slovenske klubske barve pustila v domačem predalu in se pridružila klubu, ki je na Češkem specializiran za vzgojo in priljenje talentiranih hokejistov, in z njim odpotovala na mednarodni turnir Pee-Wee AAA, ki je potekal v Quebecu.





Tovrstno tekmovanje je potekalo že 59., mladeniča iz Slovenija pa sta z ostalimi češkimi vitezi postala prvaka najmočnejšega tekmovanja za otroke. Knights so v velikem finalu, v katerem sta se sicer pomerili najbolje uvrščeni ekipi rednega dela turnirja, premagali talentirano ekipo Boston Junior Eagles z 2:0.



Na šestih obračunih so zmagali petkrat in le enkrat izgubili, slovenske gore 'hokejista' pa sta k ekipnemu uspehu prispevala svoj delež. Urban Podrekar je dosegel dva gola, proti ekipi Chicago Mission in Clarington Toros, Borna Kopač pa je zabeležil podajo proti gostiteljem Montréal National.





Pokal bo tudi po njuni zaslugi romal v Slovenijo

Največji in najbolj prestižen hokejski turnir na svetu za otroke do starostne skupine 16 let, si je ogledalo neverjetnih 208.995 gledalcev. Za vse mladebudne hokejiste je bila to izjemna izkušnja, predvsem pa doživetje v domovini hokeja, kjer se ledena igra ne igra le v dvoranah ampak tudi na vsaki ulici. Za uživanje in zabavo so potrebne le drsalke, hokejske palice, zamrznjena luža in velika mera dobre volje. Z njo se daleč pride, morda tudi do izpolnitve sanj vsakega otroka, igranja v ligi NHL.