FOTO: Gorenjska veselica v Tivoliju, železarji ponižali zmaje z desetimi goli v njihovi mreži

Finale državnega prvenstva, nekoč eden vrhuncev športne sezone v Sloveniji, je zdaj le še bleda senca nekdanjega velikega rivalstva. Vseeno se je za prvo odločilno tekmo v dvorani Tivoli zbralo za Ljubljano nadpovprečno število navijačev, tudi s številčno skupino pristašev v rdečem, ki so bili po končanem festivalu zadetkov tudi precej bolj zadovoljni. Na poti do finala sta imela pričakovana finalista precej različen pristop. Današnji gostitelji bolj netekmovalnega, saj so v zadnjih šestih tednih odigrali le dve resni tekmi v polfinalu z Založani, Jeseničani pa bolj zgoščenega, ko je zaradi njihovega nastopanja v alpski ligi - prišli so do polfinala - trpelo tudi domače tekmovanje, polfinale s Celjani so tako dokončali šele po 13 dneh. Popotnica gostov je bila boljša. Za začetek so pritisnili ob igralcu več, potem pa izkoristili darilo tekmecev, ko so domači podali plošček pred golom jeseniški ekipi, vratarja Jeffa Frazeeja pa je premagal Jure Sotlar. Ko je v deveti minuti izenačil kapetan domačih Aleš Mušič po lepi akciji, spremenil je smer ploščku po podaji Marka Čepona, je kazalo na bolj izenačen finale. A v nadaljevanju so stvari v svoje roke prevzel gostje. Zmaje so stisnili pred njihov gol, bili pa so tudi učinkoviti. Pri drugem zadetku jim je izdatno pomagal Frazee s slabim posredovanjem, za 3:1 pa je ob "power playu" poskrbel Jaka Ankerst, ko se je plošček odbil od prečke v gol.

Jeseničani so nadaljevali tam, kjer so v prvem delu ostali. Že takoj na začetku druge tretjine so po močnem pritisku zadeli še enkrat, po vodstvu s 4:1 v 21. minuti pa se je zdela domača ekipa že potopljena. Kanček upanja je nato z znižanjem prižgal Nikita Rejn, a prepišna obramba domačih je po novi napaki v 25. minuti spet prejela zadetek. Po tem golu je v vrata Olimpije stopil Tilen Spreitzer, ki pa tudi ni mogel preprečiti jeseniškega zadevanja. Do konca tretjine so tako gostje zadeli še dvakrat in po 40 minutah imeli ob poplavi zadetkov trdno prednost +4. Ritem igre je v zadnjem delu precej padel; Jeseničani so se zadovoljili z visokim vodstvom, Ljubljančani pa niso mogli priti bližje. Tudi ko so zadeli, četrti gol je padel v 45. minuti ob igralcu več, je bil odgovor tekmecev hiter in v 48. minuti je bilo tako na semaforju že 4:8. Jeseniški hokejisti so tako brez večjih težav dobili prvo tekmo in nasprotnikom odvzeli prednost domačega ledu. Po scenariju tekme z eno nekoliko nezbrano in eno zelo nezbrano obrambo so sledili še trije zadetki; spet so najprej domači znižali, gostje pa so postavili piko na i z devetim in desetim golom v 56. in 57. minuti. Finale igrajo na tri zmage; druga tekma bo v nedeljo v dvorani Podmežakla, tretja 12. aprila spet v Ljubljani. Če bo potrebno, bosta o prvaku odločali še tekmi 14. aprila na Jesenicah in 16. aprila v Ljubljani.

Izid prve tekme finala DP:

Olimpija ‒ Sij Acroni Jesenice 5:10 (1:3, 2:4, 2:3)

Mušič 9., Rejn 22., K. Čepon 38., Pešut 46., Gorše 54.; Sotlar 7., Di Casmirro 17., 56., Ankerst 19., 21., 25., 40., Jezovšek 35., 48., Čimžar 55.